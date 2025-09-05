Росстат сообщил о снижении уровня бедности в РФ во II квартале до 7,4% с 8,5% годом ранее

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2025 года уменьшилась до 10,8 млн человек с 12,4 млн человек во II квартале 2024 года, сообщил в пятницу Росстат.

Уровень бедности в РФ во II квартале 2025 года снизился до 7,4% с 8,5% во II квартале 2024 года.

"Во II квартале 2025 года граница бедности составила 16 тыс. 863 руб.", - говорится в сообщении Росстата.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому более корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Как сообщалось, в I квартале 2025 года 11,9 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, а уровень бедности равнялся 8,1% (против 9,6% в I квартале 2024 года).

Уровень бедности в РФ в целом за 2024 год составил 7,2% (исторический минимум) против 8,3% в 2023 году. В том числе в IV квартале 2024 года уровень бедности составил 5,3%, в III квартале - 8,0%, во II квартале - 8,5%, в I квартале - 9,6%.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в майском указе 2024 года поставил правительству задачу сократить уровень бедности в РФ ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.