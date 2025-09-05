Поиск

Росстат сообщил о снижении уровня бедности в РФ во II квартале до 7,4% с 8,5% годом ранее

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2025 года уменьшилась до 10,8 млн человек с 12,4 млн человек во II квартале 2024 года, сообщил в пятницу Росстат.

Уровень бедности в РФ во II квартале 2025 года снизился до 7,4% с 8,5% во II квартале 2024 года.

"Во II квартале 2025 года граница бедности составила 16 тыс. 863 руб.", - говорится в сообщении Росстата.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому более корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Как сообщалось, в I квартале 2025 года 11,9 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, а уровень бедности равнялся 8,1% (против 9,6% в I квартале 2024 года).

Уровень бедности в РФ в целом за 2024 год составил 7,2% (исторический минимум) против 8,3% в 2023 году. В том числе в IV квартале 2024 года уровень бедности составил 5,3%, в III квартале - 8,0%, во II квартале - 8,5%, в I квартале - 9,6%.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в майском указе 2024 года поставил правительству задачу сократить уровень бедности в РФ ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Восточный экономический форум - 2025

Глава ВТБ не видит качественного ухудшения в экономике за последний квартал

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Предложение валюты компаниями в РФ в августе выросло на 21,6%, до $30,4 млрд

Предложение валюты компаниями в РФ в августе выросло на 21,6%, до $30,4 млрд

Денежная база в России снизилась с 22 по 29 августа на 44,5 млрд рублей

Восточный экономический форум - 2025

Путин не согласился с мнением, что экономика РФ в стагнации или переохлаждении

Путин не согласился с мнением, что экономика РФ в стагнации или переохлаждении
Восточный экономический форум - 2025

Путин предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });