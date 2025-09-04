Поиск

Новак заявил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ по итогам января-августа составил 102%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Уровень исполнения сделки ОПЕК+ по итогам первых восьми месяцев 2025 года составляет 102%, наращивание добычи альянсом позволило снизить волатильность цен на нефтяном рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

"Сделка показывает свою эффективность. По итогам первых восьми месяцев у нас общий уровень исполнения составляет 102% - всеми странами, которые участвуют в этом соглашении", - сказал Новак.

Он отметил, что решение ряда участников ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи в последние несколько месяцев позволило обеспечить баланс на рынке нефти и стабилизировать цены.

"Мы видим, что рынок был дефицитным, и это (наращивание добычи - ИФ) позволило его также сбалансировать в период высокого спроса. Мы наблюдаем это, в том числе и в стабильных ценах на нефть на рынках, которые сегодня не такие волатильные, как было бы, если бы был дефицит или профицит", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что дальнейшие решения альянса будут зависеть от ситуации на рынке, которую министры стран будут анализировать на ежемесячных встречах. Ближайшая состоится в воскресенье, 7 сентября.

Александр Новак ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США выросли за неделю на 2,42 млн баррелей

Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор
Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Восточный экономический форум - 2025

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });