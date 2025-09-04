Новак заявил, что уровень исполнения сделки ОПЕК+ по итогам января-августа составил 102%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Уровень исполнения сделки ОПЕК+ по итогам первых восьми месяцев 2025 года составляет 102%, наращивание добычи альянсом позволило снизить волатильность цен на нефтяном рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

"Сделка показывает свою эффективность. По итогам первых восьми месяцев у нас общий уровень исполнения составляет 102% - всеми странами, которые участвуют в этом соглашении", - сказал Новак.

Он отметил, что решение ряда участников ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи в последние несколько месяцев позволило обеспечить баланс на рынке нефти и стабилизировать цены.

"Мы видим, что рынок был дефицитным, и это (наращивание добычи - ИФ) позволило его также сбалансировать в период высокого спроса. Мы наблюдаем это, в том числе и в стабильных ценах на нефть на рынках, которые сегодня не такие волатильные, как было бы, если бы был дефицит или профицит", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что дальнейшие решения альянса будут зависеть от ситуации на рынке, которую министры стран будут анализировать на ежемесячных встречах. Ближайшая состоится в воскресенье, 7 сентября.