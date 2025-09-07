Поиск

Новак назвал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти рыночным

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в октябре на 137 тыс. б/с основано на рыночных условиях и обусловлено ростом макроэкономических показателей сверх прогнозов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Сегодня рынок балансирует. Мы видим, что макроэкономические показатели по результатам и по оценкам многих экспертов в этом году будут чуть выше, чем изначально планировались, по росту мировой экономики. Мы видим активность, которая сегодня наблюдается в использовании нефтепродуктов в мире: это и авиасообщение, и автомобильные перевозки. Поэтому такое решение, которое было принято, оно абсолютно рыночное", - отметил он.

Новак подчеркнул, что наращивание добычи позитивно сказывается как на российской экономике, так и на отрасли в целом.

