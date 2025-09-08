Астана продолжает обдумывать увеличение транзита нефти из России в КНР

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Астана пока не подписала соглашение об увеличении объемов транзита российской нефти в Китай, планирует решить этот вопрос в ближайшее время, заявил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Еще пока не подписали (соглашение о транзите нефти из России в Китай - ИФ), отрабатываем этот вопрос. Они (Россия и Китай - ИФ) договорились о том, что КНР примет этот объем, купит, наверное какие-то ценовые параметры есть. Теперь вопрос в транзите по территории Казахстана. Я думаю в ближайшем будущем мы этот вопрос решим", - сказал он.

В июле министр отмечал, что Казахстан и Россия в ближайшее время завершат изучение технических возможностей для увеличения транспортировки российской нефти в КНР через территорию Казахстана и "тогда мы найдем точный ответ - необходимо ли строительство новых НПС".

"Предварительно, по поим данным, я думаю, мы справимся с применением специализированных присадок", - уточнял он.

В сентябре НК "Роснефть" подписала с китайскими партнерами соглашение о дополнительной поставке 2,5 млн тонн нефти через Казахстан. Ранее, в мае, были внесены изменения в протокол в межправсоглашение с Китаем об увеличении поставок нефти в КНР на 2,5 млн тонн в год. Вице-премьер Александр Новак тогда комментировал, что это было предложение китайской стороны, но для этого нужны "определенные мероприятия в сфере трубопроводного транспорта".

Сейчас межправительственное соглашение между Казахстаном и Россией предусматривает прокачку через Казахстан в Китай до 10 млн тонн российской нефти в год. В 2024 году объемы транзита российской нефти через Казахстан составили 10,2 млн тонн.