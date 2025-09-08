Поиск

Астана продолжает обдумывать увеличение транзита нефти из России в КНР

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Астана пока не подписала соглашение об увеличении объемов транзита российской нефти в Китай, планирует решить этот вопрос в ближайшее время, заявил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

ЭкономикаАстана и Москва ведут переговоры о наращивании поставок нефти из РФ в Китай через КазахстанЧитать подробнее

"Еще пока не подписали (соглашение о транзите нефти из России в Китай - ИФ), отрабатываем этот вопрос. Они (Россия и Китай - ИФ) договорились о том, что КНР примет этот объем, купит, наверное какие-то ценовые параметры есть. Теперь вопрос в транзите по территории Казахстана. Я думаю в ближайшем будущем мы этот вопрос решим", - сказал он.

В июле министр отмечал, что Казахстан и Россия в ближайшее время завершат изучение технических возможностей для увеличения транспортировки российской нефти в КНР через территорию Казахстана и "тогда мы найдем точный ответ - необходимо ли строительство новых НПС".

"Предварительно, по поим данным, я думаю, мы справимся с применением специализированных присадок", - уточнял он.

В сентябре НК "Роснефть" подписала с китайскими партнерами соглашение о дополнительной поставке 2,5 млн тонн нефти через Казахстан. Ранее, в мае, были внесены изменения в протокол в межправсоглашение с Китаем об увеличении поставок нефти в КНР на 2,5 млн тонн в год. Вице-премьер Александр Новак тогда комментировал, что это было предложение китайской стороны, но для этого нужны "определенные мероприятия в сфере трубопроводного транспорта".

Сейчас межправительственное соглашение между Казахстаном и Россией предусматривает прокачку через Казахстан в Китай до 10 млн тонн российской нефти в год. В 2024 году объемы транзита российской нефти через Казахстан составили 10,2 млн тонн.

Александр Новак Казахстан Китай Роснефть Ерлан Аккенженов Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Регионы юга РФ приступают к массовому севу озимых в условиях засухи и возросших затрат. Обзор

Регионы юга РФ приступают к массовому севу озимых в условиях засухи и возросших затрат. Обзор

Компания-владелец российского Burger King редомицилировалась в Россию

Минфины Казахстана и России обсуждают финансирование первой АЭС в Казахстане

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

"Восьмерка" ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. б/с

Новак отметил, что Россия полностью исполняет свои обязательства в ОПЕК+

Восточный экономический форум - 2025

Миллер заявил, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется

Миллер заявил, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2371 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7118 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });