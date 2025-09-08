В РФ утвердили концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило Концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе еженедельного совещания с вице-премьерами.

Документ нацелен на увеличение численности транспортных средств, использующих газомоторное топливо, создание современной заправочной и сервисной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

В документ включены восемь сегментов транспортных средств и техники, перевод которых на газомоторное топливо даст заметный экономический и экологический эффект, а также приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов. Это автомобильный, железнодорожный, морской и внутренний водный транспорт, сельскохозяйственная техника и оборудование, коммунальная и дорожно-строительная техника, специализированное оборудование, предназначенное для выполнения работ в карьерах и горных выработках.

Концепция исходит из двух сценариев развития рынка газомоторного топлива в России: базовый сценарий сформирован с учетом внешних вызовов и нестабильности на мировых энергетических рынках; целевой – предусматривает более благоприятные условия, в которых рынок газомоторного топлива будет развиваться ускоренными темпами.

"Все эти меры позволят расширить внутренний спрос на природный газ, ускорить создание нового сегмента экономики и способствовать улучшению экологии в городах. Что, в свою очередь, поможет дальнейшему повышению качества жизни наших граждан", - заявил председатель правительства.