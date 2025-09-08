"Аэрофлот" оценил урегулирование последней партии из 36 самолетов от иностранных лессоров в $1,1 млрд

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Страховое урегулирование последней партии из 36 самолетов "Аэрофлота", полученных от "полноценных" иностранных лизингодателей, оценивается в $1,1 млрд, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский журналистам на ВЭФ-2025.

"Общий объем финансирования по самолетам - $1,1 млрд. Это на 17, которые уже урегулировали (в I полугодии 2025 года - ИФ), 17, которые в процессе, и еще два, которые планируем урегулировать до конца года", - сказал он.

Александровский пояснил, что на сделки по уже урегулированным 17 бортам было направлено около 45 млрд руб.: средства были выбраны из программы биржевых облигаций на 86,9 млрд руб. (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте), утвержденной советом директоров в феврале 2024 года. "Еще по 17 судам продолжаем работу, до конца сентября планируем завершить. Это достаточно сложная юридическая схема, есть абсолютная готовность с нашей стороны, со стороны контрагента", - уточнил Александровский.

Санкции, введенные западными странами после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года, предусматривают запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. При этом с 2023 года российские авиакомпании практикуют так называемое страховое урегулирование отношений с иностранными лизингодателями тех самолетов, которые были поставлены им еще до санкций. В результате таких сделок требования старых лессоров в отношении авиатехники прекращаются, а ее новым собственником становится подведомственная Росавиации "НЛК-Финанс": с ней авиакомпании заключают новые договоры лизинга по тем же самолетам. Схема позволяет "очистить" авиатехнику от иностранной регистрации и использовать ее на зарубежных рейсах без риска ареста.

Для проведения таких сделок по 162 лайнерам в 2023 году из Фонда национального благосостояния было выделено почти 297 млрд руб. Большая часть этой суммы была израсходована на самолеты "Аэрофлота" (101 единица). Урегулирование еще по 36 бортам компания планировала профинансировать за счет собственных и заемных средств, при этом сделки ожидались еще до июля. Как пояснял ранее Александровский, это последние в парке группы самолеты от полноценных иностранных лизингодателей, которые остались с двойной регистрацией. По итогам сделок число "очищенных" от нее лайнеров достигнет 228.

Параллельно "Аэрофлот" планирует сделки страхового урегулирования по самолетам, которые принадлежат бывшим иностранным структурам российских банков и компаний, говорил Александровский "Коммерсанту". Несмотря на то что большая их часть уже "очищена" от двойной регистрации, "сохраняется неопределенность" с их оперированием, пояснял он.

Парк группы "Аэрофлот" насчитывает 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных Boeing и Airbus, а также 78 отечественных региональных Superjet 100. Еще три Airbus A330 перевозчик арендует вместе с экипажем у авиакомпании iFly.