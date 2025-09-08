Цена золота продолжает бить рекорды, спотовая цена превысила $3600 за унцию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Цена золота вновь обновила рекорд на торгах в понедельник на фоне ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующей неделе.

Спотовая цена драгметалла по данным на 19:50 по московскому времени составляет $3640,26 за унцию, что на 1,49% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов спотовая цена золота поднималась до 3646,43 за унцию, что является рекордным максимумом.

Декабрьские фьючерсы на золото на Comex подорожали на 0,7%, до $3677,2 за унцию.

С начала текущего года золото подорожало на 38,5% на фоне ослабления доллара США, высокого спроса со стороны мировых центробанков, а также роста глобальной неопределенности.