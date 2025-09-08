Поиск

Цена золота продолжает бить рекорды, спотовая цена превысила $3600 за унцию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Цена золота вновь обновила рекорд на торгах в понедельник на фоне ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующей неделе.

Спотовая цена драгметалла по данным на 19:50 по московскому времени составляет $3640,26 за унцию, что на 1,49% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов спотовая цена золота поднималась до 3646,43 за унцию, что является рекордным максимумом.

Декабрьские фьючерсы на золото на Comex подорожали на 0,7%, до $3677,2 за унцию.

С начала текущего года золото подорожало на 38,5% на фоне ослабления доллара США, высокого спроса со стороны мировых центробанков, а также роста глобальной неопределенности.

золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

В РФ утвердили концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует выкупить у Lufthansa 49% в кейтеринговой "дочке" "Аэромар"

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Футбольный клуб "Тоттенхэм" отклонил два предложения о покупке

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });