ANZ повысил прогноз цены золота на конец 2025 года до $3800 за унцию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики ANZ Group повысили прогноз цены золота на конец 2025 года до $3800 за унцию.

Они не исключают, что к середине 2026 года стоимость драгметалла может достигнуть пика в $4000 за унцию благодаря хорошему инвестиционному спросу.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex на торгах в среду выросли на 0,2% - до $3688,5 за унцию.

С начала текущего года драгметалл прибавил в цене более 33% на фоне ослабления курса доллара США и повышения глобальной неопределенности, а также из-за значительных объемов покупки драгметалла мировыми центральными банками.

Прогноз средней цены золота на 2025-2026 годы ($ за унцию):