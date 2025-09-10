Поиск

ANZ повысил прогноз цены золота на конец 2025 года до $3800 за унцию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики ANZ Group повысили прогноз цены золота на конец 2025 года до $3800 за унцию.

Они не исключают, что к середине 2026 года стоимость драгметалла может достигнуть пика в $4000 за унцию благодаря хорошему инвестиционному спросу.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex на торгах в среду выросли на 0,2% - до $3688,5 за унцию.

С начала текущего года драгметалл прибавил в цене более 33% на фоне ослабления курса доллара США и повышения глобальной неопределенности, а также из-за значительных объемов покупки драгметалла мировыми центральными банками.

Прогноз средней цены золота на 2025-2026 годы ($ за унцию):

Аналитики2025г2026гдругие прогнозы
Goldman Sachs$3280$4025$3700 к концу 2025г и $4000 к середине 2026г
Commerzbank--$3400 к концу 2025г и $3600 к концу 2026г
HSBC$3215$3125$3175 к концу 2025г и $3025 к концу 2026г
Deutsche Bank$3188$3700$3350 к концу 2025г
ANZ$3338$3845$3800 к концу 2025г
Macquarie$3252$2850-
UBS$3500-$3600 к концу I кв 2026г, $3700 к концу II кв
BofA$3356$3750-
JP Morgan$3336$4068$3675 к концу 2025г
Morgan Stanley$3359$3313$4000 к концу II кв 2026г
Citi Research$3200-$3500 в ближайшие 3 мес.

Comex ANZ Group
