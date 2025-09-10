ANZ повысил прогноз цены золота на конец 2025 года до $3800 за унцию
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики ANZ Group повысили прогноз цены золота на конец 2025 года до $3800 за унцию.
Они не исключают, что к середине 2026 года стоимость драгметалла может достигнуть пика в $4000 за унцию благодаря хорошему инвестиционному спросу.
Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex на торгах в среду выросли на 0,2% - до $3688,5 за унцию.
С начала текущего года драгметалл прибавил в цене более 33% на фоне ослабления курса доллара США и повышения глобальной неопределенности, а также из-за значительных объемов покупки драгметалла мировыми центральными банками.
Прогноз средней цены золота на 2025-2026 годы ($ за унцию):
|Аналитики
|2025г
|2026г
|другие прогнозы
|Goldman Sachs
|$3280
|$4025
|$3700 к концу 2025г и $4000 к середине 2026г
|Commerzbank
|-
|-
|$3400 к концу 2025г и $3600 к концу 2026г
|HSBC
|$3215
|$3125
|$3175 к концу 2025г и $3025 к концу 2026г
|Deutsche Bank
|$3188
|$3700
|$3350 к концу 2025г
|ANZ
|$3338
|$3845
|$3800 к концу 2025г
|Macquarie
|$3252
|$2850
|-
|UBS
|$3500
|-
|$3600 к концу I кв 2026г, $3700 к концу II кв
|BofA
|$3356
|$3750
|-
|JP Morgan
|$3336
|$4068
|$3675 к концу 2025г
|Morgan Stanley
|$3359
|$3313
|$4000 к концу II кв 2026г
|Citi Research
|$3200
|-
|$3500 в ближайшие 3 мес.