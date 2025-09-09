Поиск

"Россети" поддерживают объединение с "Системным оператором"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" поддерживает идею объединения с "Системным оператором", рассказал в интервью "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ-2025 гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин.

"Мы обсуждаем это регулярно, и со своей стороны мы такое объединение поддерживаем. Большинство коллег с пониманием к этому относятся, но есть нюансы", - сказал Рюмин.

"Мы считаем, что магистральные сети и "Системный оператор" должны быть единой компанией. Сейчас получается, что у нас одна компания планирует сетевое строительство вне зависимости от того, есть источники финансирования или нет, а другая его реализует и несет за это ответственность. Помимо этого существует дублирование функций и инфраструктуры, а следовательно задвоение затрат", - отметил он.

"Если говорить про перспективы объединения с "Системным оператором", то это уже скорее вопрос к Минэнерго", - рассказал он о перспективах принятия такого решения.

Тема объединения двух компаний возникает не первый раз. Еще в 2013 г. с подобной идеей обращался в Минэнерго тогдашний глава "Россетей" Олег Бударгин. Следующий этап обсуждений состоялся в 2017 г. на фоне произошедших тогда аварий в электросетях.

В очередной раз тема была поднята в ходе выступления министра энергетики Сергея Цивилева в Совете Федерации в июле 2025 г. Тогда Цивилев отмечал, что "Россети" в отличие от "Системного оператора" представлены не во всех регионах РФ, поэтому пока "Системный оператор" должен выполнять свои функции дальше.

"Но мы начинаем постепенный этап сближения этих двух функций, потому что на сегодня мы видим, что есть дублирование функций между "Россетями" и "Системным оператором". Стоит задача это дублирование функций убрать", - говорил Цивилев.

По итогам выступления министра Совет Федерации принял постановление рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос об исключении дублирующих функций "Системного оператора" и организации по управлению единой национальной электрической сетью с их передачей указанной организации.

АО "Системный оператор" выполняет функции централизованного оперативно-диспетчерского управления в Единой энергетической системе России (ЕЭС России), а также в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. Компания на 100% принадлежит государству.

Андрей Рюмин Россети Системный оператор
