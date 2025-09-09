"Озон Фармацевтика" намерена закупать стеклянную медтару у китайской Cangzhou Four Stars Glass

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Озон Фармацевтика" планирует закупать стеклянную тару для своих медпрепаратов у китайской компании Cangzhou Four Stars Glass, сообщается в пресс-релизе российского фармпроизводителя.

Сотрудничество стороны обсудили в сентябре в Жигулевске, на данном этапе "Озон Фармацевтика" сосредоточена на изучении стабильности своих препаратов в материалах Cangzhou Four Stars Glass, уточняется в сообщении. "Лабораторные испытания подтвердили, что качество продукции Cangzhou Four Stars Glass соответствует европейским стандартам, при этом стоимость материалов ниже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество с Cangzhou Four Stars Glass позволит группе "Озон Фармацевтика" диверсифицировать цепочку поставок, так как продукция китайской компании станет альтернативой продукции европейского производителя стеклотрубки. Кроме того, сотрудничество с китайским партнером даст возможность масштабирования производства за счет стабильных поставок.

Cangzhou Four Stars Glass производит нейтральные боросиликатные стеклянные трубки типа I и емкости для фармацевтической промышленности (флаконы, ампулы, картриджи, шприцы). Продукция компании сертифицирована по стандартам ISO и GMP.

"Это сотрудничество – важный шаг в укреплении нашей производственной безопасности. Мы не только получаем доступ к материалам требуемого качества, но и создаем здоровую конкуренцию среди поставщиков, что положительно сказывается на себестоимости нашей продукции", - приводятся в сообщении слова директора по закупкам группы "Озон Фармацевтика" Ирины Янгильдиной.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске (ООО "Озон") и ОЭЗ "Тольятти" (ООО "Озон Фарм", ООО "Медика", ООО "Мабскейл"). Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.