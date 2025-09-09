Поиск

"Озон Фармацевтика" намерена закупать стеклянную медтару у китайской Cangzhou Four Stars Glass

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Озон Фармацевтика" планирует закупать стеклянную тару для своих медпрепаратов у китайской компании Cangzhou Four Stars Glass, сообщается в пресс-релизе российского фармпроизводителя.

Сотрудничество стороны обсудили в сентябре в Жигулевске, на данном этапе "Озон Фармацевтика" сосредоточена на изучении стабильности своих препаратов в материалах Cangzhou Four Stars Glass, уточняется в сообщении. "Лабораторные испытания подтвердили, что качество продукции Cangzhou Four Stars Glass соответствует европейским стандартам, при этом стоимость материалов ниже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество с Cangzhou Four Stars Glass позволит группе "Озон Фармацевтика" диверсифицировать цепочку поставок, так как продукция китайской компании станет альтернативой продукции европейского производителя стеклотрубки. Кроме того, сотрудничество с китайским партнером даст возможность масштабирования производства за счет стабильных поставок.

Cangzhou Four Stars Glass производит нейтральные боросиликатные стеклянные трубки типа I и емкости для фармацевтической промышленности (флаконы, ампулы, картриджи, шприцы). Продукция компании сертифицирована по стандартам ISO и GMP.

"Это сотрудничество – важный шаг в укреплении нашей производственной безопасности. Мы не только получаем доступ к материалам требуемого качества, но и создаем здоровую конкуренцию среди поставщиков, что положительно сказывается на себестоимости нашей продукции", - приводятся в сообщении слова директора по закупкам группы "Озон Фармацевтика" Ирины Янгильдиной.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске (ООО "Озон") и ОЭЗ "Тольятти" (ООО "Озон Фарм", ООО "Медика", ООО "Мабскейл"). Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

Озон Фармацевтика Cangzhou Four Stars Glass Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Восточный экономический форум - 2025

"Россети" поддерживают объединение с "Системным оператором"

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году будут закладываться исходя из цены $59/барр.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году будут закладываться исходя из цены $59/барр.

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Цена золота продолжает бить рекорды, спотовая цена превысила $3600 за унцию

Юань поднялся выше 11,6 руб. впервые с 9 апреля

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

В РФ утвердили концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.

"Аэрофлот" планирует нарастить долю российских самолетов до 50% в горизонте до 2033-35 гг.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7124 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });