Около 100 деловых мероприятий пройдут на шестом форуме Kazan Digital Week

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Около сотни деловых мероприятий пройдут с 17 по 19 сентября в столице Татарстана в рамках международного форума Kazan Digital Week, в котором, как ожидается, примут участие более 20 тыс. человек, сообщил глава Минцифры РФ.

"Ожидается более 20 тыс. участников, это примерно в два раза больше, чем собрал первый форум, 200 компаний, (площадь - ИФ) 15 тыс. кв. м, на которых можно будет ознакомиться с передовыми интересными решениями. Очень насыщенная деловая программа - порядка 100 мероприятий будет проведено. Все наши компании-лидеры, соответственно, тоже представлены, они стали большими партнёрами форума", - ", - сказал Шадаев, который возглавляет организационный комитет форума, на пресс-конференции во вторник.

Министр отметил, что в этом году в форуме примут участие 60 стран.

"Поэтому мы отмечаем рост интереса к мероприятиям форума не только внутри страны, но и за ее пределами", - сказал Шадаев.

Он напомнил, что форум проходит уже в шестой раз - с 2020 года.

"Сейчас, наверное, это одно из крупнейших мероприятий, которое ориентировано прежде всего на региональные власти, на небольшие компании, которые имеют возможность представить свои решения, поделиться успешными практиками", - сказал министр.

Традиционно, по словам Шадаева, на полях форума пройдут большие региональные сессии, в которых примут участие руководители, отвечающие за цифровую трансформацию в регионах - либо заместители глав субъектов федерации, либо профильные министры.

"В центре нашего обсуждения с регионами будет несколько направлений, прежде всего это цифровая трансформация общего образования, управление отраслью спорта, культуры. Очень большой блок связан с практиками умного города - это управление стройкой, ЖКХ, общественным транспортом, имуществом. По всем этим направлениям будут представлены руководители профильных региональных ведомств почти со всей страны. Мы ждём порядка 300-400 руководителей со стороны регионов", - сказал глава Минцифры.

Глава Минцифры Республики Татарстан Айрат Хайруллин отметил, что форум дает возможность работать в первую очередь с дружественными странами, "которые будут представлены в большом количестве".

Он уточнил, что "в этом году число международных компаний-участников на 33% больше, чем в прошлом"; при этом 100% площадей форума уже забронированы, доля зарубежных компаний - 8%.

По его словам, на форуме ожидаются чрезвычайный полномочный посол Республики Кувейт в РФ, чрезвычайный полномочный посол Республики Никарагуа в РФ, послы Руанды, Зимбабве, Вьетнама, Анголы, министр информации и телекоммуникаций Сербии, первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана, первый замминистра связи Кубы, заместители министра информационных технологий Катара, Кении, участники из Катара, Индии, ОАЭ, Пакистана, КНР, Ирака, Киргизии, Малайзии, Нигерии и др.

"Большой интерес наших международных партнеров к РФ, к Казани обусловлен тем, что сегодня Россия и Татарстан предлагают решения отечественных IT-компаний, которые являются конкурентоспособными на глобальных и мировых рынках", - отметил Хайруллин.

Также на Kazan Digital Week пройдут широкое обсуждение технологий искусственного интеллекта и вручение специальной награды по этой тематике, а также состоится открытый турнир среди команд детей от 10 до 17 лет "Битва мини-роботов" (весом до 1,5 кг).

Международный форум Kazan Digital Week пройдет с 17 по 19 сентября в Казани.