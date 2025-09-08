Акции "Эталон Груп" дешевели на 6,5% на первых торгах после редомициляции

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Акции МКПАО "Эталон Груп" утром в понедельник дешевеют на первых торгах после редомициляции компании.

На "Мосбирже" к 10:33 эти бумаги стоили 54,24 рубля (-6,5% к уровню закрытия торгов 27 июня), минимум сделок составил 52,2 рубля (-10%). Объем торгов превысил 0,2 млрд рублей.

"Московская биржа" решила с 8 сентября перевести обыкновенные акции МКПАО "Эталон Груп" из раздела "третий уровень" в раздел "второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Девелоперская группа в конце июля сообщила о завершении редомициляции с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьском и автоматической конвертации глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon Group в обыкновенные акции МКПАО "Эталон Груп".