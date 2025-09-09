Поиск

Исполнительным директором "Софтлайна" стал глава юридического управления Сашин

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Софтлайн" назначил исполнительным директором Геннадия Сашина с 5 сентября, сообщила компания.

Сашин работает в "Софтлайне" с 2008 года и прошел путь от младшего юрисконсульта до директора юридического управления, сказали "Интерфаксу" в компании. За эти годы Сашин также занял пост генерального директора в ряде дочерних организаций группы "Софтлайн".

"Ставлю своей целью в должности исполнительного директора ПАО "Софтлайн" обеспечить надлежащую и эффективную организацию деятельности компании в сфере работы с государственной тайной", - заявил через пресс-службу Сашин.

ГК Softline (ПАО "Софтлайн") - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных IT-проектов.

Уставный капитал составляет 600 тысяч рублей, он разделен на 400 002 000 обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже". Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 42,17% акций. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 14,27%, менеджменту и членам совета директоров - 4,8%, институциональным инвесторам - 18,3%, прочим акционерам - 20,46%.

По итогам 2024 года оборот "Софтлайна" вырос на 32% - до 120,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,8 млрд рублей, сократившись в 1,7 раза с 3,1 млрд рублей в 2023 году.

