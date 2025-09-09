Поиск

Deutsche Bank ждет снижения ставки Банка Англии в декабре

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики HSBC и Deutsche Bank перенесли на более поздние сроки свои ожидания относительно следующего снижения процентной ставки Банком Англии, в том числе из-за сохранения высокой инфляции.

По итогам заседания в августе британский ЦБ опустил базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4% годовых. При этом пятеро членов руководства проголосовали за сокращение на 25 б.п., четверо - за ее сохранение на прежнем уровне.

Потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 3,8% в годовом выражении. Это самая высокая инфляция с января 2024 года.

Эксперты Deutsche Bank теперь полагают, что в следующий раз стоимость заимствований будет уменьшена в декабре, а не в ноябре. По их мнению, голосование с небольшим перевесом на августовском заседании выявило глубокие разногласия среди руководителей Банка Англии и что его глава Эндрю Бейли, возможно, предпочтет подождать до конца года с принятием решения о понижении ставки.

В HSBC ожидают, что ЦБ сохранит денежно-кредитную политику на прежнем уровне до апреля 2026 года. Ранее они ожидали, что Банк Англии будет опускать ставки ежеквартально.

Теперь аналитики HSBC прогнозируют, что к февралю 2027 года ставка должна уменьшиться до 3%.

HSBC и Deutsche Bank заявили, что поступающие данные до конца года будут иметь решающее значение для ДКП.

Следующее заседание Банка Англии назначено на 18 сентября. Большинство трейдеров не ожидают изменения ДКП. По данным LSEG, вероятность этого оценивается почти в 97%.

