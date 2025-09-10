Fitch повысило прогноз роста мировой экономики на 2025 год на 0,2 п.п., до 2,4%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 2,4% с ожидавшихся в июле 2,2%, отметив более сильные, чем ожидалось, экономические данные за второй квартал.

Несмотря на повышение прогноза, он по-прежнему предполагает существенное замедление темпов роста по сравнению с 2,9% в 2024 году.

Эксперты Fitch отмечают свидетельства замедления экономики США, которые проявляются в "жестких" статданных. Позитивные сюрпризы в плане роста экономики еврозоны частично обусловлены опережающим повышением объемов внешней торговли из-за угрозы американских пошлин, говорится в сентябрьском обзоре Global Economic Outlook (GEO).

Прогноз роста ВВП Китая на текущий год повышен до 4,7% с 4,2%, еврозоны - до 1,1% с 0,8%, США - до 1,6% с 1,5%.