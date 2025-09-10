Экс-президент МТС Корня с мая является членом совета директоров "Вымпелкома"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент ПАО "МТС" Алексей Корня с мая 2025 года является членом совета директоров другого мобильного оператора – ПАО "Вымпелком". Такие данные приводятся в отчете ПАО "ВК Технологии", в совет директоров которого Корня также входит с марта 2025 года.

Ранее другой экс-глава МТС – Василий Сидоров – входил в совет директоров телеком-холдинга VEON, который до октября 2023 года был материнской компанией "Вымпелкома".

Алексей Корня возглавлял МТС в 2018-2021 годах. Свою карьеру в МТС он начал в 2004 году и занимал различные позиции – в частности, до назначения президентом МТС был вице-президентом оператора по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям. До МТС он работал главным финансовым консультантом AIG, а также занимал различные позиции в компаниях "Полиметалл" и PwC.

Корня также является членом совета директоров ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с июля 2024 года, говорится в отчете.

"Вымпелком" и X5 ранее связывал общий акционер – "Альфа-групп".

Мобильный оператор до октября 2023 года входил в телеком-холдинг VEON, крупнейшим акционером которого является LetterOne, принадлежащая владельцам "Альфа-групп" Андрею Косогову, Михаилу Фридману и Петру Авену. Актуальная схема владения ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" не раскрывается, но ранее ведущим акционером X5 Retail Group являлась структура "Альфа-групп" – CTF Holdings S.A

"Вымпелком", один из крупнейших в РФ телеком-операторов, в октябре 2023 года стал полностью российской компанией, когда телеком-холдинг VEON продал оператора команде его топ-менеджеров во главе с Александром Торбаховым, занимавшим тогда должность гендиректора компании. Покупка была оформлена на АО "Коперник-Инвест 3".

В мае 2025 года генеральным директором АО "Коперник-Инвест 3" стал Леонид Афендиков, который, согласно открытым источникам, является старшим директором акционерного офиса "Альфа-групп" – исторически основного инвестора "Вымпелкома".