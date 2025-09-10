Цены на картофель в августе в РФ снизились на 30%, огурцы подорожали на 13%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Картофель в августе стал лидером по снижению цены среди плодоовощной продукции в РФ.

Как сообщил Росстат в среду, цены на него снизились на 30%. Свекла подешевела на 26,4%, капуста - на 25,4%, морковь - на 25,3%, лук - на 22,3%, помидоры - на 21,3%, виноград - на 14,8%, сладкий перец - на 7,3%, бананы - на 7,2%, лимоны - на 6,3%.

Кроме того, цены на яблоки стали меньше на 5,3%, груши - на 4,7%, чеснок - на 3,3%, свежие грибы - на 2,1%.

В то же время цены на огурцы выросли на 12,8%, свежую зелень - на 0,8%. Апельсины и замороженные ягоды подорожали на 0,4%.

В целом цены на плодоовощную продукцию в августе снизились на 10%.