Цены на помидоры в РФ на минувшей неделе выросли на 2,8%, начали дорожать бананы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на помидоры в РФ за неделю со 2 по 8 сентября повысились на 2,8%, сообщил Росстат в среду.

Это самые высокие темпы роста среди плодоовощной продукции, о ценах на которую сообщает статведомство.

Неделей ранее цены на помидоры показывали отрицательную динамику (-2,8%).

Начали дорожать и бананы, за неделю цены на них повысились на 0,2%.

Продолжается рост цен на огурцы, но уже существенно замедленными темпами - на 0,4% против 2,2% неделей ранее.

Росстат сообщил, что цены на свеклу со 2 по 8 сентября выросли на 5,3% (на 3,7% на предыдущей неделе), картофель - на 4,8% (на 6,9%), морковь - на 4,7% (на 7,2%), капусту - на 4,2% (на 5,7%), лук - на 3,7% (на 5,5%), яблоки - на 2,9% (на 3,4%).

В целом снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до 2% против 3,2% неделей ранее.

Лидером по росту цен с начала года остались яблоки - на 16,9%. Цены на морковь выросли на 3,7%. Остальная продукция стала дешевле, чем в начале года: свекла - на 12,1%, лук - на 11,8%, картофель - на 20,4%, капуста - на 21,3%, помидоры - на 44,3%, бананы - на 16,1%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.