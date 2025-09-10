В России в августе бензин на АЗС подорожал на 1,81% к июлю

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В России со 2 по 8 сентября потребительские цены на бензин выросли на 0,55% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,30% с 26 августа по 1 сентября, на 0,6% с 19 по 25 августа, на 0,43% с 12 по 18 августа, на 0,41% с 5 по 11 августа, на 0,28% с 29 июля по 4 августа, сообщил Росстат. За август бензин на АЗС подорожал на 1,81% к июлю.

С начала года цены к 8 сентября увеличились на 7,21%, по темпам роста более чем в полтора раза обогнав уровень общей инфляции (4,03% с начала года).

За август 2025 года бензин на АЗС подорожал на 1,81% к июлю. До этого цены выросли на 1,37% в июле, на 0,66% в июне, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле, на 0,55% в марте, на 0,51% в феврале, на 0,62% в январе. Относительно августа 2024 года потребительские цены на бензин в августе этого года увеличились на 11,01%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 8 сентября была на уровне 62,61 рубля (на 1 сентября - 62,27 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 59,35 рубля (59,01 рубля), АИ-95 - 64,78 рубля (64,42 рубля), АИ-98 - 85,04 рубля (84,87 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в стране со 2 по 8 сентября ускорили рост до 0,24% после повышения на 0,07% с 26 августа по 1 сентября, на 0,11% с 19 по 25 августа, на 0,01% с 12 по 18 августа и с 5 по 11 августа, снижения на 0,02% с 29 июля по 4 августа. С начала года дизтопливо подорожало на 2,33%. Средняя цена ДТ на 8 сентября составляла 71,73 рубля за литр (неделей ранее 71,52 рубля)

В 2024 году потребительские цены на бензин выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).