Аналитики прогнозируют, что ЦБ в пятницу будет выбирать между снижением ставки на 100 или 200 б.п.

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов (б.п.), считают аналитики. Регулятор предпочтёт больший шаг снижения в 200 б.п. (до 16% годовых), считает большинство экспертов. Лишь небольшая часть экономистов прогнозирует меньший шаг снижения в 100 б.п. (до 17%).

Перед сентябрьским заседанием ЦБ не стал давать дополнительных сигналов. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения. По итогам заседания мы, как всегда, раскроем, какие на самом деле варианты рассматривались", - сообщил на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

ЦБ в июле принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п. до 18% годовых, оставив нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. "На столе" были варианты снизить ставку на 100, 150 и 200 б.п., но предметно обсуждалось снижение на 100 и 200 б.п., отмечал ЦБ. Также рассматривались два варианта сигнала: умеренно мягкий сигнал (об оценке целесообразности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях) и нейтральный сигнал (без указания на направленность дальнейших шагов).

В августе Росстат зафиксировал дефляцию в РФ, снижение цен составило 0,40% после роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ). Августовские данные оказались существенно сильнее ожиданий рынка и недельной динамики.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе 2025 года замедлилась до 8,14% (аналитики ожидали 8,39%) с 8,79% на конец июля. На 8 сентября годовая инфляция ускорилась до 8,16%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,10%, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Ценовые ожидания предприятий в сентябре немного снизились, вернувшись на уровень июля 2025 года. Данные об инфляционных ожиданиях населения в сентябре будут опубликованы уже после заседания совета по ставке - 17 сентября.

Аналитики SberCIB Investment Research более вероятным считают снижение ставки ЦБ в пятницу на 200 б.п. в связи с тем, что экономические данные за второй-третий кварталы текущего года были несколько ниже прогнозов ЦБ и участников рынка. "Перегрев экономики позади, поэтому столь жесткая ДКП уже не требуется - наоборот, сейчас задача заключается в том, чтобы не допустить переохлаждения активности. Также стоит отметить по-прежнему крепкий курс рубля, который помогает снижать инфляцию. Всё это говорит в пользу повторения июльского решения ЦБ", - отмечают эксперты.

Такой же шаг снижения прогнозируют экономисты "Ренессанс Капитала". "Инфляционное давление остается умеренным, в то время как охлаждение деловой активности в экономике становится всё более выраженным, а отчетности компаний в целом ухудшаются. При этом вторым наиболее вероятным исходом нам представляется снижение ставки на 100 б.п.: как и любой другой центральный банк, Банк России в какой-то момент начнёт беспокоиться о преждевременном смягчении денежно-кредитных условий", - считают эксперты. По их мнению, в сентябре неопределённость относительно итогового решения выше, чем в июле.

Аналитики считают, что при снижении ставки на 200 б.п. регулятор предпочтёт не давать каких-то обещаний относительно будущих действий. Если ЦБ все же выберет шаг в 100 б.п., то эксперты ждут от регулятора сигнала о намерении продолжить смягчение денежно-кредитной политики на следующих заседаниях.

Банк России в пятницу снизит ставку на 200 б.п., оставит нейтральный сигнал или незначительно его ужесточит, полагают экономисты Газпромбанка. "В текущих условиях более важным фактором для регулятора может оказаться замедляющийся рост экономической активности, а не некоторое ускорение роста реальных зарплат в июне или корпоративного кредитования в июле", - отмечают эксперты.

Они прогнозируют снижение ключевой ставки к концу 2025 года до 14-15%, если не реализуется ряд факторов риска: бюджет не будет отклоняться от заявленных целей, волатильность на валютном рынке будет оставаться сниженной, а инфляционные ожидания перейдут к снижению после сезонного роста в августе.

"Траектория инфляции позволяет продолжить снижение ключевой ставки широким шагом. Мы ждём снижение на 200 б.п. - до 16% в следующую пятницу. Не удивимся и более смелым решениям Банка России (минус 300 б.п.), с учётом чрезмерно быстрого охлаждения экономики. Но сигнал ЦБ о перспективах ДКП скорее всего останется нейтральным. Кроме того, остается высокая вероятность сильного замедления темпов снижения ключевой ставки в IV квартале", - подчеркивают аналитики ПСБ.

Ситуация со спросом и инфляцией в России складываются ниже прогнозов ЦБ, что открывает дорогу для более быстрого снижения ключевой ставки, отмечают эксперты Совкомбанка. Они ждут шаг снижения в 200 б.п. с достаточно жёсткой риторикой и нейтральным (или умеренно мягким сигналом). По их прогнозам, ЦБ будет снижать ставку на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100-200 б.п. - до 13% к концу года.

Несмотря на рост проинфляционных рисков, Банк России пойдет на снижение ставки на 100-200 б.п. ввиду рисков рецессии экономики, считают эксперты банка "Русский стандарт".

Снижение ставки на 100-200 б.п. также прогнозируют аналитики РСХБ и банка "Зенит".

Экономисты ИБ "Синара" считают, что ЦБ снизит ставку только на 100 б.п. - до 17%. "Наша позиция - осторожное снижение "ключа", высокая ставка на конец года. Мы по-прежнему придерживаемся более консервативного подхода, чем рынок (консенсус-прогноз - снижение ставки до 16%). По нашему мнению, ЦБ РФ будет учитывать новый бюджет. Полагаем, что дефицит к концу года может увеличиться примерно до 6,0 трлн рублей (2,7% к ВВП). Это означает, что нейтральная ставка поднимается, и у регулятора сейчас меньше возможностей для сильного смягчения ДКП. Даже если ключевую ставку уменьшат до 16%, мы считаем, что на конец 2025 года ниже она не будет. При по-прежнему щедрой бюджетной политике и нестабильных инфляционных ожиданиях регулятор до конца года возьмет паузу", - отмечают эксперты.

Эксперты УК "Альфа-Капитал" не исключают шаг снижения ставки в 100 б.п., но более вероятным считают вариант в 200 б.п. Они отмечают благоприятную картину с инфляцией и усиление сигналов быстрого охлаждения экономики.

"Сдерживать ЦБ могут по-прежнему высокие инфляционные ожидания (13,5% на август) и жесткий рынок труда (безработица остается на минимальных 2,2%), а также неопределенность в части обновленных параметров бюджета, который может повлиять на баланс инфляционных рисков. По этим причинам нельзя исключать осторожный шаг в 1 п.п., хотя снижение до 16% все же выглядит более вероятным", - полагают эксперты. Они прогнозируют ключевую ставку на конец 2025 года в размере 14-16%.