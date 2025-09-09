"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ("Петербургская биржа") ужесточила правила торгов бензинами, что должно помочь остановить рост цен на этот товар.

Биржа проинформировала участников биржевых торгов, что с 8 сентября на площадке действуют новые требования к заявкам на покупку.

Так, предельные границы колебания цены по Регуляр-92 и Премиум-95 с поставкой железнодорожным транспортом составляют +0,01%/-20% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту. Кроме того, действует режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: по одному биржевому инструменту для товаров Регуляр-92 и Премиум-95 от одного участника торгов допустима подача 1 заявки на покупку в объеме 1 лот. Также используется двусторонний встречный аукцион: по одному биржевому инструменту для товаров Регуляр-92 и Премиум-95 от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до 3 лотов в каждой заявке.

"Интерфакс" направил запрос на биржу, в Минэнерго и ФАС с просьбой пояснить нововведения биржевых торгов бензинами.

Собеседники агентства на топливном рынке называют введенные меры жестким ограничением торгов, целью которого должна стать остановка роста цен на бензины. При этом собеседники агентства надеются, что указанные меры являются временными.

Как сообщалось, цена на 92-й бензин на "Петербургской бирже" вернулась к росту на первой неделе сентября после снижения в конце августа. Ранее, в августе, цены на бензины на бирже перешагнули рекорды, достигнутые на пике ценового кризиса 2023 года (для преодоления которого 21 сентября 2023 года впервые в истории России был введен запрет на экспорт нефтепродуктов). В конце августа-2025 бензиновые цены усилиями всех участников биржевых торгов опустились, дав надежду нефтяникам на получение демпфера, если он будет скорректирован задним числом. Но в начале сентября рост бензиновых цен на бирже возобновился, обострив вопрос получения демпфера теперь уже за сентябрь.