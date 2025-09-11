Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,14%

Лидируют в откате бумаги ГК "ПИК"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует плавное снижение, отыгрывая некоторый рост геополитической напряженности после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши, произошедшего накануне; поддержку рынку оказывают ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 12 сентября.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2910,04 пункта (-0,14%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,2%.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "АЛРОСА" (-0,9%), "НЛМК" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Татнефти" (-0,6%), "Русала" (-0,6%), МКПАО "ВК" (-0,6%), "Полюса" (-0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), МКПАО "Яндекс" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), а также обыкновенные акции "Газпрома" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов, считают аналитики. Регулятор предпочтет больший шаг снижения в 200 базисных пунктов (до 16% годовых), считает большинство экспертов. Лишь небольшая часть экономистов прогнозирует меньший шаг снижения в 100 базисных пунктов (до 17% годовых).

Перед сентябрьским заседанием ЦБ не стал давать дополнительных сигналов. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения. По итогам заседания мы, как всегда, раскроем, какие на самом деле варианты рассматривались", - сообщил на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

Рост потребительских цен в РФ за неделю со 2 по 8 сентября составил 0,10% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 8 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 8 сентября ускорилась до 8,16% с 8,14% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,10%, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках связано с тем фактом, что инфляция в сентябре традиционно ускоряется от недели к неделе на фоне постепенного исчерпания сезонного фактора в виде удешевления плодоовощной продукции.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что в среду провел телефонные переговоры с президентом США. "Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, произошедших сегодня ночью", - написал Навроцкий в соцсетях. "Этот разговор - часть серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками. Сегодняшние переговоры подтвердили наше единство", - добавил он.

Ранее в среду Трамп, комментируя сообщения о российских дронах, якобы попавших на территорию Польши, написал в соцсети: "Приехали". "Что за история с российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши? Приехали!" - написал он в среду в соцсети Truth Social. Других комментариев президент США не сделал.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в очередной раз достигли рекордов, тогда как Dow Jones снизился по итогам торгов в среду. Цены производителей в США (индекс PPI) в августе уменьшились на 0,1% в помесячном выражении, сообщило министерство труда. Сокращение было зафиксировано впервые за четыре месяца. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали увеличения на 0,3%. Эти данные усилили ожидания, что темпы роста потребительских цен в стране продолжат ослабевать. В результате все больше аналитиков прогнозируют, что Федеральная резервная система на следующей неделе может принять решение о снижении базовой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует плавный рост (+0,1%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 11 сентября.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг отмечается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи, Японии и Китая подрастают на 0,5-1,8%, в то время как индексы Гонконга и Австралии снижаются на 0,3-0,5%.

В свою очередь мировые цены на нефть 11 сентября утром демонстрируют умеренное снижение. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,19%, до $67,36 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени также на 0,19%, до $63,54 за баррель.