Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о выплате Украине еще 1 млрд евро за счет взноса ЕСвросоюзав кредит стран G7.

"Еврокомиссия выделила Украине восьмой транш своего исключительного кредита макрофинансовой помощи (MFA) в размере 1 млрд евро, что еще больше укрепило роль ЕС как крупнейшего донора Украины", - говорится в коммюнике ЕК.

MFA в целом составляет 18,1 млрд евро и представляет собой вклад ЕС в инициативу G7 по предоставлению кредитов для ускорения поступления чрезвычайных доходов (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA). Инициатива направлена на предоставление Украине финансовой поддержки в общем размере около 45 млрд евро, напомнили в ЕК.

С учетом последнего платежа общий объем поддержки Украины со стороны Европейской комиссии в рамках MFA с начала 2025 года достиг 10 млрд евро.

В коммюнике также отмечается, что 10 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте сообщила, что Европейская комиссия выделит на военные расходы 6 млрд евро из взноса ЕС в рамках кредитной инициативы ERA.

"Кредиты ERA от партнеров по G7, а также кредит Евросоюза в рамках MFA погашаются за счет средств от иммобилизованных российских государственных активов, находящихся в ЕС", - уточнила Еврокомиссия.

Общая сумма помощи Евросоюза Киеву превысила 170 млрд евро.

