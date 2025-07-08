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Министры экономики и финансов стран ЕС обсудили помощь Киеву

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На заседании Совета ЕС по экономике и финансам во вторник в Брюсселе состоялось обсуждение финансовой помощи Украине, заявил на пресс-конференции член Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис.

"Что касается финансирования, то мы идем по графику. Около 17 млрд евро уже выплачено Украине в рамках кредитной инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Последний взнос в размере 1,4 млрд евро поступил от Канады. Мы ожидаем, что следующий платеж ЕС в размере 1 млрд евро состоится на этой неделе, в результате чего общая сумма выплат ЕС в рамках инициативы ERA составит 8 млрд евро", - сказал еврокомиссар.

Он добавил, что "следующий платеж в рамках украинского фонда запланирован на середину августа".

Домбровскис объявил, что на этой неделе он примет участие в конференции по восстановлению Украины, "чтобы обсудить будущие потребности страны в финансировании и обороне".

"Наше послание ясно: Украина защищает не только себя, но и всю Европу (...). Вчера вечером мы провели неформальное обсуждение расходов на оборону для Европы и Украины. В частности, мы обсудили, как увеличить инвестиции в оборону в контексте пятипроцентных целей НАТО и наши инструменты для этого, включая фискальную гибкость и инструмент (финансирования оборонных нужд ЕС в 150 млрд евро - ИФ) SAFE", - сообщил еврокомиссар.

Валдис Домбровскис ЕС Украина НАТО
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