Международные резервы РФ с 29 августа по 5 сентября увеличились на $13 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 5 сентября составили $698,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 29 августа международные резервы равнялись $685,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $13,0 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.