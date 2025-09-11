Поиск

Международные резервы РФ с 29 августа по 5 сентября увеличились на $13 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 5 сентября составили $698,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 29 августа международные резервы равнялись $685,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $13,0 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Перевозки через "Шереметьево" в июле впервые в этом году ушли в минус

Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7

МЭА сообщило о снижении доходов от нефтеэкспорта РФ в августе на 6,4%

МЭА сообщило о снижении доходов от нефтеэкспорта РФ в августе на 6,4%

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 году на 52 тыс. б/с до 737 тыс. б/с

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

Цена нефти Brent снизилась до $67,26 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7137 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });