В Думу внесен законопроект о новых условиях для нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, который меняет условия применения нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг, находящихся во владении у инвестора более пяти лет, также предлагается упростить продажу акций высокотехнологичного сектора российской экономики.

Законопроект № 1014168-8 внесла в палату группа депутатов и сенаторов, в том числе председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев. Документ внесен с положительным заключением правительства.

По действующему законодательству, если налоговый резидент РФ продает долю в уставном капитале российской компании и эти ценные бумаги были его собственностью непрерывно больше пяти лет, то доход от их продажи освобождается от НДФЛ. Внесенный законопроект предлагает при расчете непрерывного срока пятилетнего владения учитывать период, когда инвестор временно передавал свои ценные бумаги по договору займа с брокером или по сделке репо, этот период не будет обнулять срок владения.

"Широко распространенной практикой на рынке ценных бумаг является предоставление ценных бумаг в заем или в репо с целью получения дополнительной ликвидности для совершения других финансовых вложений. По окончании срока договора займа или репо ценные бумаги возвращаются их первоначальному владельцу, однако само заключение договора займа или репо прерывает срок владения ценными бумагами, что дестимулирует долгосрочные инвестиции частных инвесторов, а для рынка - негативно влияет на его ликвидность", - говорится в пояснительной записке.

Для бумаг высокотехнологичного сектора вводится новое правило: для применения нулевой ставки НДФЛ при их продаже достаточно, чтобы они относились к этой категории на дату продажи и как минимум в течение 365 дней до этой даты, а не весь срок владения, как сейчас.

Авторы поясняют, что сейчас порядок признания бумаг высокотехнологичными регулируется постановлением правительства №156 от 2012 года. По нему среди прочих критериев уточняется, что капитализация эмитента не должна превышать 75 млрд рублей в первую неделю торгов.

"При этом данная капитализация определяется в течение первой недели организованных торгов, что исключает возможность отнесения акций к указанной категории непосредственно при проведении их первоначального публичного предложения", - отмечают авторы проекта.

В итоге инвесторы, купившие акции сразу при размещении, до проведения оценки капитализации, лишаются налоговой льготы, в отличие от тех, кто покупает акции позже, в ходе их вторичного обращения, после включения биржей ценных бумаг в категорию высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

В целях устранения указанного налогового арбитража законопроект предлагает вместо требования иметь статус высокотехнологичной компании весь срок владения ценными бумагами уточнить, что для применения льготы достаточно иметь этот статус хотя бы 365 дней до продажи и на дату продажи.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ (календарный год).