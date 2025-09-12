Поиск

Adobe увеличила квартальную чистую прибыль на 5%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, в третьем квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль на 5,2%, а также повысила годовой прогноз выручки.

За квартал, который завершился 29 августа, чистая прибыль компании составила $1,772 млрд, или $4,18 в расчете на акцию, по сравнению с $1,684 млрд ($3,78 на акцию) годом ранее. При этом скорректированная прибыль выросла до $5,31 с $4,65 на акцию.

Выручка повысилась на 11% - до $5,988 млрд с $5,408 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют она выросла на 10%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $5,31 на бумагу при выручке в $5,92 млрд. Сама компания в июне прогнозировала выручку в диапазоне $5,875-5,925 млрд, скорректированную прибыль - $5,15-5,2 на акцию.

Adobe ожидает, что в четвертом финквартале выручка составит $6,075-6,125 млрд, скорректированная прибыль - $5,35-5,40 на бумагу. Аналитики в среднем предполагают первый показатель на уровне $6,085 млрд, второй - $5,34.

Кроме того, компания улучшила прогноз на весь 2025 фингод и теперь планирует получить выручку в районе $23,65-23,7 млрд против ранее ожидавшихся $23,5-23,6 млрд.

За последние три месяца капитализация Adobe на 15% (до $149 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил более 12%.

Adobe США
