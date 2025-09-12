В Минэкономразвития считают, что динамика инфляции оставляет потенциал для смягчения ДКП

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Экономическая активность в РФ существенно замедлилась при одновременном снижении инфляции, динамика цен оставляет потенциал для дальнейшего смягчения ДКП, что крайне важно для своевременного выхода на траекторию устойчивого роста, считают в Минэкономразвития РФ.

"Данные Росстата и оперативные индикаторы свидетельствуют о существенном замедлении экономической активности. Одновременно инфляция замедлилась с пиковых значений. Решение Банка России снизить ключевую ставку стало важным шагом", - приводится в сообщении министерства комментарий директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Льва Денисова в связи с решением Банка России о снижении ключевой ставки до 17% с 18%.

"Исходим из того, что текущая динамика инфляции оставляет потенциал для продолжения смягчения денежно-кредитной политики, а дальнейшее замедление темпов роста цен будет основным фактором при принятии соответствующих решений", - считают в Минэкономразвития.

"Это крайне важно для своевременного выхода на траекторию устойчивого роста и достижения задач, поставленных президентом РФ", - подчеркивают в Минэкономразвития.