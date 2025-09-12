Поиск

Что произошло за день: пятница, 12 сентября

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, гибель людей при обрыве канатной дороги на Эльбрусе, планы изменить механизм расчета утильсбора на авто

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 17% годовых с 18% годовых. Большинство экспертов ждали шаг в 200 б.п., но, по словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, такой вариант даже не рассматривался. В Банке России заявили, что индикаторы устойчивой инфляции с начала года заметно снизились, но для закрепления тренда потребуется время. В Минэкономразвития видят потенциал для дальнейшего смягчения ДКП.

- Банк России не ждет нового витка роста цен на жилье, поскольку ставка снижается постепенно, при этом показатель нераспроданности жилья составляет около 25%, предложение жилья увеличивается.

- Три человека погибли в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе. Предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Возбуждено уголовное дело.

- "Росатом" сообщил об атаке беспилотника на Смоленскую АЭС, дрон был подавлен, происшествие не повлияло на работу станции.

- Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя двигателя. Сейчас коэффициенты расчета установлены в зависимости от объема двигателя и года выпуска. Но в министерстве отмечают рост спроса на высокомощные авто с небольшими объемами двигателя.

- СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Андрея Тюрина по делу о злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа.

- Арбитражный суд Москвы открыл локальное производство о банкротстве Volkswagen AG по заявлению российского АО "Камея", выкупившего у Горьковского автозавода подтвержденный ранее судами долг Volkswagen (VW) в 16,9 млрд руб.

- В отдельных районах Московской области в ночь на субботу прогнозируются заморозки до минус 2 градусов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших в результате обрыва канатки на Эльбрусе выросло до трех

Число погибших в результате обрыва канатки на Эльбрусе выросло до трех

Суд РФ открыл локальное производство по делу о банкротстве Volkswagen AG

Генпрокуратура просит конфисковать активы на 80 млрд руб. семьи осужденного экс-мэра Владивостока

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

В ЦБ считают, что систематического ослабление рубля не происходит

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Два человека погибли в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

"Росатом" сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам
Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });