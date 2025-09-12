Что произошло за день: пятница, 12 сентября

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, гибель людей при обрыве канатной дороги на Эльбрусе, планы изменить механизм расчета утильсбора на авто

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 17% годовых с 18% годовых. Большинство экспертов ждали шаг в 200 б.п., но, по словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, такой вариант даже не рассматривался. В Банке России заявили, что индикаторы устойчивой инфляции с начала года заметно снизились, но для закрепления тренда потребуется время. В Минэкономразвития видят потенциал для дальнейшего смягчения ДКП.

- Банк России не ждет нового витка роста цен на жилье, поскольку ставка снижается постепенно, при этом показатель нераспроданности жилья составляет около 25%, предложение жилья увеличивается.

- Три человека погибли в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе. Предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Возбуждено уголовное дело.

- "Росатом" сообщил об атаке беспилотника на Смоленскую АЭС, дрон был подавлен, происшествие не повлияло на работу станции.

- Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя двигателя. Сейчас коэффициенты расчета установлены в зависимости от объема двигателя и года выпуска. Но в министерстве отмечают рост спроса на высокомощные авто с небольшими объемами двигателя.

- СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Андрея Тюрина по делу о злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа.

- Арбитражный суд Москвы открыл локальное производство о банкротстве Volkswagen AG по заявлению российского АО "Камея", выкупившего у Горьковского автозавода подтвержденный ранее судами долг Volkswagen (VW) в 16,9 млрд руб.

- В отдельных районах Московской области в ночь на субботу прогнозируются заморозки до минус 2 градусов.