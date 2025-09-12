Поиск

Цена ДТ на бирже за три недели выросла на 11%, объемы продаж снижаются

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость летнего дизтоплива по индексу Европейской части РФ (по нему рассчитывается топливный демпфер для нефтяных компаний) растет три недели подряд, поднявшись за это время почти на 11% - до 65 632 руб./т., следует из данных сайта Петербургской биржи.

При этом объемы продаж снижаются все эти три недели. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Петербургской биржи, на последней неделе августа среднесуточный объем продаж летнего ДТ составлял 66,1 тыс. т., на первой неделе сентября - 55 тыс. т., на второй неделе сентября - 46,8 тыс. тонн.

В настоящее время биржевая цена летнего дизтоплива находится на годовом максимуме, но пока далека от демпферной отсечки при текущих параметрах (68 640 руб./т.), а также от потенциальной отсечки (71 500 руб./т.), если демпфер будет скорректирован задним числом, что сейчас обсуждается на уровне регуляторов. Рекордная биржевая стоимость летнего ДТ зафиксирована на Петербургской бирже 11 сентября 2023 года - 73 758 руб./т.

Стоимость бензина на Петербургской бирже на этой неделе немного снизилась. Аи-92 по индексу Европейской части РФ подешевел на 0,3% до 71 457 руб./т., Аи-95 – на 1,7% до 78 893 руб./т. Неделей ранее бензин на площадке дорожал.

Пока стоимость Аи-92 гораздо выше текущей демпферной отсечки (66 495 руб./т.), а также выше потенциальной отсечки (69 518 руб./т). Исторический максимум цены Аи-92 был поставлен во второй половине августа-2025 – 72 663 руб./т., абсолютный рекорд стоимости Аи-95 зафиксирован 3 сентября – 82 382 руб./т.

Объемы продаж бензина на Петербургской бирже также продолжают снижаться: в конце августа среднесуточные продажи бензина составили 46 тыс. тонн, на первой неделе сентября – 38 тыс. тонн, на второй – 36 тыс. тонн.

Снижение цены бензина стало следствием ужесточения условий торгов на Петербургской бирже. Некоторые участники топливного рынка называют введенные меры ограничением биржевых продаж, в результате которого формируется отложенный спрос – после прекращения действия нововведений цены на бензин на бирже покажут еще более активный рост, считают собеседники агентства.

Тем временем Минэнерго заявило, что изменения правил торгов бензином на Петербургской бирже временны, они направлены на стабилизацию ценовой ситуации и поддержаны большинством участников продаж. ФАС предложила участникам рынка топлива и бирже проработать механизмы, не допускающие ценовых пиков на биржевых торгах.

Как сообщалось, цены на бензин на бирже в августе 2025 года обновили рекорды, достигнутые во время ценового кризиса 2023 года (для преодоления которого 21 сентября 2023 года впервые в истории РФ был введен запрет на экспорт нефтепродуктов). В конце августа-2025 котировки усилиями всех участников биржевых торгов опустились, дав надежду нефтяникам на получение демпфера, если он будет скорректирован задним числом. Но в начале сентября рост бензиновых цен на бирже возобновился, обострив вопрос получения демпфера уже за сентябрь.

Правительство РФ в конце августа ввело до конца сентября запрет на экспорт бензина из РФ для компаний-производителей, для непроизводителей такой запрет действует с февраля до конца октября.

Между тем рассматривается продление на октябрь полного запрета на экспорт бензинов.

Петербургская биржа Аи-95 Аи-92
