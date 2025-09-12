Выплату процентов по вкладам в драгметаллах предложили освободить от НДС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках, также уточняется порядок применения льготы по НДС операций по выдаче банком займа в драгоценных металлах.

Документ (№1015448-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Налоговый кодекс дополняется положением, по которому от НДС освобождаются операции по выплате банками процентов по договору банковского счета (вклада) в драгоценных металлах.

В пояснительной записке напоминается, что по действующему законодательству при открытии вклада в драгоценных металлах банк обязуется возвратить вкладчику драгоценный металл того же наименования и той же массы либо выдать денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости этого металла вместе с оговоренными процентами.

"Проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС. Для создания равных экономических условий и повышения привлекательности вкладов в драгоценных металлах налогообложение НДС процентов по вкладу в драгоценных металлах не должно отличаться от налогообложения процентов по иным видам банковских вкладов", - говорится в пояснительной записке.

Внесенный законопроект также устраняет неопределённость при налогообложении займов, которые банки выдают в драгоценных металлах.

В пояснительной записке говорится, что из буквального прочтения действующей нормы Налогового кодекса следует, что от НДС освобождаются только займы, выданные банками за счет драгоценных металлов, привлеченных во вклады. "Вместе с тем освобождение от НДС операции по выдаче банком займа в драгоценных металлах в слитках не должно зависеть от источника получения банком этих слитков (привлечение их во вклады или покупка)", - говорится в пояснительной записке.

Внесенный законопроект уточняет, что от НДС также освобождается размещение банками драгоценных металлов, не привлеченных во вклады.

По расчётам кабинета министров, реализация норм не приведёт к выпадающим доходам федерального бюджета. "В настоящее время банками операции по выплате процентов в виде драгоценных металлов в слитках по договору банковского счета (вклада) в драгоценных металлах, а также операции по размещению драгоценных металлов, приобретенных по договору купли-продажи, не производятся и, соответственно, поступления в федеральный бюджет сумм налога на добавленную стоимость по таким операциям отсутствуют" - говорится в финансово-экономическом обосновании.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого дня очередного налогового периода по НДС (квартал).