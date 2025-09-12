Поиск

Выплату процентов по вкладам в драгметаллах предложили освободить от НДС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках, также уточняется порядок применения льготы по НДС операций по выдаче банком займа в драгоценных металлах.

Документ (№1015448-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Налоговый кодекс дополняется положением, по которому от НДС освобождаются операции по выплате банками процентов по договору банковского счета (вклада) в драгоценных металлах.

В пояснительной записке напоминается, что по действующему законодательству при открытии вклада в драгоценных металлах банк обязуется возвратить вкладчику драгоценный металл того же наименования и той же массы либо выдать денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости этого металла вместе с оговоренными процентами.

"Проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС. Для создания равных экономических условий и повышения привлекательности вкладов в драгоценных металлах налогообложение НДС процентов по вкладу в драгоценных металлах не должно отличаться от налогообложения процентов по иным видам банковских вкладов", - говорится в пояснительной записке.

Внесенный законопроект также устраняет неопределённость при налогообложении займов, которые банки выдают в драгоценных металлах.

В пояснительной записке говорится, что из буквального прочтения действующей нормы Налогового кодекса следует, что от НДС освобождаются только займы, выданные банками за счет драгоценных металлов, привлеченных во вклады. "Вместе с тем освобождение от НДС операции по выдаче банком займа в драгоценных металлах в слитках не должно зависеть от источника получения банком этих слитков (привлечение их во вклады или покупка)", - говорится в пояснительной записке.

Внесенный законопроект уточняет, что от НДС также освобождается размещение банками драгоценных металлов, не привлеченных во вклады.

По расчётам кабинета министров, реализация норм не приведёт к выпадающим доходам федерального бюджета. "В настоящее время банками операции по выплате процентов в виде драгоценных металлов в слитках по договору банковского счета (вклада) в драгоценных металлах, а также операции по размещению драгоценных металлов, приобретенных по договору купли-продажи, не производятся и, соответственно, поступления в федеральный бюджет сумм налога на добавленную стоимость по таким операциям отсутствуют" - говорится в финансово-экономическом обосновании.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого дня очередного налогового периода по НДС (квартал).

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд РФ открыл локальное производство по делу о банкротстве Volkswagen AG

В ЦБ считают, что систематического ослабление рубля не происходит

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

В Минэкономразвития считают, что динамика инфляции оставляет потенциал для смягчения ДКП

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам
Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });