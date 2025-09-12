Суд РФ открыл локальное производство по делу о банкротстве Volkswagen AG

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы открыл локальное производство о банкротстве немецкого автоконцерна Volkswagen AG по заявлению российского АО "Камея", выкупившего у Горьковского автозавода подтвержденный ранее судами долг Volkswagen (VW) в 16,9 млрд руб., передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ввести в отношении Volkswagen AG <...> локальное производство по делу о банкротстве и конкурсное производство в отношении имущественной массы, расположенной на территории РФ и связанной с ней, сроком на 6 месяцев. Включить в реестр требований кредиторов должника Volkswagen AG требование АО "Камея" в общем размере 16,9 млрд руб.", - огласил решение судья Валерий Марасанов.

Горьковский автозавод, на мощностях которого до марта 2022 года собирались в том числе автомобили Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos, в августе 2022 года расторг соглашение о контрактной сборке с VW. Немецкий концерн выплатил российскому партнеру 4 млрд руб.

После этого весной 2023 года ООО "Автозавод "ГАЗ" (ныне - ООО "Автозавод "НАЗ") инициировало ряд судебных разбирательств с бывшим иностранным партнером. Завод подал к VW иск в Арбитражном суде Нижегородской области, потребовав выплатить ему 28,4 млрд руб., в том числе 2,5 млрд руб. реального ущерба (инвестиций в подготовку производства автомобилей с двигателями VW) и 5,2 млрд руб. компенсации претензий дистрибьюторов в связи с непоставкой таких автомобилей. Кроме того, истец просил взыскать 20,7 млрд руб. упущенной выгоды из-за срыва серийного производства машин с двигателями VW.

Суд в июле 2024 года частично удовлетворил требования нижегородского автопроизводителя, решив взыскать с VW в его пользу 16,9 млрд руб. убытка и 40 тыс. евро долга. Апелляция подтвердила решение в декабре того же года. Исполнительный лист о взыскании с VW присужденного долга Арбитражный суд Нижегородской области выдал в декабре 2024 года.

АО "Камея", учрежденное в январе 2025 года с уставным капиталом 10 тыс. руб., стало процессуальным правопреемником Горьковского автозавода как взыскатель долга, заключив с автозаводом договор цессии (уступки права требования) на сумму присужденной судом задолженности. За переход права требования компания, согласно судебным материалам, заплатила предприятию 120 млн руб.

Уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании VW банкротом на основании ранее вынесенного нижегородским судом решения "Камея" опубликовала в июле 2025 года. При принятии заявления "Камеи" о банкротстве VW суд в своем определении от 12 августа отмечал, что дело подлежит прекращению, если в ходе его рассмотрения обнаружится, что у должника недостаточно имущества для покрытия расходов по делу и если участвующие в деле лица не предоставят письменного согласия нести такие расходы.

VW владел в РФ автозаводом, расположенным в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, производственная мощность которого составляла 225 тыс. автомобилей в год. В мае 2023 года концерн продал российские активы за 125 млн евро российской компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерского холдинга "Авилон" Андрей Павлович.

Сейчас завод входит в российскую автомобильную группу AGR. В течение этого года там запустилась сборка полного цикла кроссоверов под новым брендом Tenet на технологической базе китайского автоконцерна Chery.