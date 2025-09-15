Поиск

"Лента" во II квартале стала лидером роста в российском FMCG-ритейле

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Лидером FMCG-ритейла по темпам роста выручки по итогам II квартала 2025 года стала группа "Лента", увеличившая показатель на 25,3%, до 265,2 млрд рублей, по оценке аналитической компании INFOLine.

Драйвером роста выступили форматы "магазины у дома" (на 29,9%) и "супермаркеты" (на 28,3%).

Помимо "Ленты", в ТОП-3 по динамике роста выручки вошли сети магазинов группы Mercury Retail (рост на 24,6%, до 430 млрд рублей) и магазины под управлением "X5" (на 21,6%, до 1,17 трлн рублей).

При этом "X5" сохраняет лидерство по выручке среди других FMCG-ритейлеров.

Как сообщили "Интерфаксу" в аналитической компании, выручка ТОП-10 сетей FMCG (розничная торговля товарами повседневного спроса) по итогам II квартала выросла на 17,7% до 3,16 трлн рублей без НДС. Расширение рынка произошло за счет ускорения динамики показателя LFL - среднего чека и сделок M&A.

Снижение по рынку наблюдалось у дискаунтера "Светофор" и "Ашан Россия" - во II квартале их выручка, по подсчетам аналитиков, сократилась на 2,8% (до 98,5 млрд рублей) и на 1,2% (до 65,9 млрд рублей) соответственно.

