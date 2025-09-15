Автопарк производителя "Сеалекса" с Rolls-Royce Phantom выставили на торги

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "РИА "Панда", известного в 2000-е годы производителя БАДов, в том числе "Сеалекса", Анна Нехина опубликовала сообщение об уступке прав требования на пять люксовых автомобилей.

Компания-владелец была основана в 1999 году Игорем Воробьем, в лучший ее год - 2014 год - выручка составила 4,8 млрд рублей, чистая прибыль - 269,444 млн рублей.

Черный Rolls-Royce Phantom 2004 года выпуска, находящийся в Есенице-Здимержице недалеко от Праги, выставлен на торги по стартовой цене 14,5 млн рублей, черный Bentley Arnage T 2005 года, обнаруженный в Баварии, - за 11,5 млн рублей, белый Maybach 57S 2008 года и темно-красный AstonMartin DB9 2007 года в Карловых Варах - за 8,1 млн рублей и 5,4 млн рублей соответственно, "греческая" зеленая машина такой же марки, что и последняя - за 4,3 млн рублей. Размер задатка составляет 10%.

Организатором торгов является ООО "Стандарт", проводятся они на электронной площадке ООО "МЭТС" в форме открытого аукциона 22 октября 2025 года с 10:00 до 12:00. Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи.

Проблему у Воробья возникли в 2017 году. В июле в офисе и на производстве РИА "Панда" в Петербурге прошли обыски в связи с возбужденным уголовным делом об уклонении от уплаты налогов. В мае 2018-го бизнесмен был задержан. Конечная сумма претензий со штрафами и пенями составила около 2 млрд рублей, писал Vademecum - российское деловое издание об индустрии здравоохранения.

В итоге Воробью инкриминировали преступления, предусмотренные "налоговой" ст. 199 и еще одной статьей Уголовного кодекса - 238-й (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следственные органы и прокуратура, с которыми затем согласились суды, установили, что Воробей вместе с Аркадием Уткиным и Сергeем Назаровым (генеральные директора двух одноименных компаний - ООО "ВИС") организовали производство препаратов, которые назывались БАДами или косметическими средствами, но на самом деле содержали лекарственные вещества.

"Уткин, достоверно зная, что у ООО "ВИС" нет лицензии, согласился (на предложение Воробья - ИФ) и закупил фармсубстанции - диклофенак натрия, ибупрофен и тадалафил", - говорилось в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга. С их применением выпускались крем "Асклезан А", препараты "Венозол", "Артроцин", "Сеалекс Форте", "Али Капс" и другие товары. "Воробей дал поручение своим сотрудникам поставлять указанную продукцию потребителям, зная, что из-за субстанций в их составе все препараты обладают широким диапазоном побочного вредного воздействия: экзема, сыпь, тахикардия, инфаркт миокарда, мигрень, ишемические атаки, инсульт, обмороки, нарушение полей зрения, боль в груди, отек лица, длительная эрекция и прочее", - говорилось в сообщении.

В октябре 2020 года Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес троим фигурантам мягкие приговоры как частично признавшим вину и частично возместившим ущерб. Воробью назначили штраф в размере 100 тыс. рублей, Назарову - 200 тыс. рублей. Уткин был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Апелляционная инстанция отменила этот приговор, и на втором круге рассмотрения, в ноябре 2024 года, наказания были уже строже, но опять не были связаны с лишением свободы: Воробей и Назаров получили по пять лет условно со штрафом в 2,5 млн рублей. Менялось ли решение по Уткину, не сообщалось. В марте 2024 года их дело рассматривалось в апелляционной инстанции, но с ее решением ознакомиться нельзя из-за проблем с публичной частью ГАС "Правосудие".

Заявление о банкротстве РИА "Панда" было подано в марте 2018 года. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел в компании процедуру наблюдения, 28 октября 2020-го она были признана банкротом. В реестр кредиторов были включены требования на 1,18 млрд рублей.

Второе ООО "ВИС", зарегистрированное в 2012 году, продолжает действовать. Оно производит БАДы и активную косметику, предлагает контрактное производство. Владельцем компании является Александр Христофоров, генеральным директором - Назаров. Выручка в 2024 году составила 979,17 млн рублей, увеличившись на 11,6%, чистая прибыль - 111,05 млн рублей (рост почти в два раза).