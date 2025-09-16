Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

Рынок акций РФ умеренно снижается во вторник днем

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после небольшой восстановительной коррекции, наблюдавшейся в начале торгов во вторник, днем возобновил снижение, отыгрывая достаточно жесткие итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски; индекс МосБиржи опустился ниже отметки 2800 пунктов впервые с 6 августа.

К 12:38 МСК индекс МосБиржи составил 2799,04 пункта (-0,38%), индекс РТС - 1061,44 пункта (-0,38%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,6%.

Подешевели акции АФК "Система" (-1,6%), "ММК" (-1,2%), ВТБ (-1,1%), "Русала" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "НЛМК" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), МКПАО "Яндекс" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), МКПАО "ВК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,2%).

Подорожали акции "Полюса" (+1,4%), "Московской биржи" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%),."префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%),

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 12:38 МСК составил 27,63 млрд рублей (из них 6,67 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,58 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

В ЕС прорабатывают идею с введением санкций против компаний КНР и Индии за их роль в поставках Россией нефти, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "По словам лиц, знакомых с темой, ЕС в рамках готовящегося пакета санкций взвешивает возможность применить санкции против компаний в Индии и Китая за то, что они дают России возможность торговать нефтью", - передает агентство.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в понедельник, что Белый дом не собирается самостоятельно, без аналогичных шагов со стороны ЕС, вводить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров из-за приобретения КНР нефти у России. "Мы ожидаем, что теперь европейцы внесут свой вклад. Мы не собираемся двигаться дальше без европейцев", - приводит Bloomberg слова министра в ответ на вопрос, пойдут ли США на дополнительные пошлины в отношении китайских товаров.

Глава Минфина подчеркнул, что Европе нужно играть более весомую роль в сокращении доходов, поступающих России от продажи нефти, и в урегулировании украинского кризиса.

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщала, что Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7 с целью убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт КНР.

Центральным событием 12 сентября для всех секторов российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Большинство экспертов и аналитиков перед заседанием регулятора ожидали, что ключевая ставка будет снижена на 200 базисных пунктов (до 16% годовых); лишь небольшая часть экономистов прогнозировало меньший шаг снижения в 100 базисных пунктов.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ставке. Основные проинфляционные риски, по мнению ЦБ, связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность, отметил ЦБ. Дезинфляционные риски при этом связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает регулятор.