Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2 после 5-дневного снижения

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду не демонстрирует ярко выраженной динамики после пятидневного снижения, произошедшего на фоне как более "жестких", чем ожидал рынок, решений ЦБ РФ на сентябрьском заседании регулятора, так и существующих геополитических и санкционных рисков.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2804,38 пункта (+0,06%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,9%.

Подорожали акции АФК "Система" (+0,9%), "МТС" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%).

Подешевели акции МКПАО "ВК" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Брюссель в рамках очередного пакета санкций против РФ предложит меры против банковской сферы, криптовалют, сферы энергетики, заявила во вторник вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Еврокомиссия скоро представит 19-й пакет санкций. Он будет нацелен на криптовалюту, банки и энергетику", - написала она в соцсети X после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Провела хороший телефонный разговор с президентом США по поводу введения дополнительных мер для усиления экономического давления на Россию", - отметила фон дер Ляйен.

Ранее Трамп заявлял, что может ввести санкции против РФ, но только при условии, что партнеры США первыми пойдут на жесткие ограничительные меры, в частности - на введение существенных пошлин против таких стран, как Индия и Китай за покупку нефти у РФ. Также Трамп неоднократно отмечал, что сама Европа должна отказаться от таких закупок. При этом ряд СМИ подчеркивал со ссылкой на источники, что на данный момент введение таких мер партнерами США маловероятно.

Фон дер Ляйен отметила, что собирается, но не в рамках санкций, "предложить ускорить отказ от импорта российских энергоносителей".

Согласно установленной процедуре, предложения ЕК по санкциям направляются на обсуждение и утверждение властям стран ЕС. Для одобрения пакета санкций требуется согласие всех государств Евросоюза.

Президент США все еще верит в достижение мира на Украине и продолжит усилия для решения этой проблемы, заявил во вторник госсекретарь США Рубио. "Он продолжит попытки (урегулирования - ИФ). Если мир возможен, он хочет его достичь", - сказал Рубио журналистам перед вылетом из Израиля в Катар.

При этом Рубио допускает, что в какой-то момент США могут потерять надежду на мирное урегулирование. "Однажды президент может заключить, что достичь мира невозможно. Пока что он так не думает, но такие времена могут наступить", - отметил госсекретарь. По его словам, если наступит момент, когда Трамп решит ввести санкции в отношении РФ и прекратить работу над завершением кризиса, то в мире не останется никого, кто мог бы решить украинскую проблему.

Американские фондовые индексы завершили небольшим снижением сессию во вторник, участники рынка ждали итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и оценивали статданные из США. Решение Федрезерва по ставке будет объявлено вечером в среду, и инвесторы уверены, что стоимость заимствований будет снижена впервые с декабря прошлого года. Вероятность того, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком примерно в 96%, по данным CME FedWatch. При этом аналитики и участники видят небольшую вероятность того, что ставка будет уменьшена сразу на 50 базисных пунктов.

Тем временем во вторник стало известно, что розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 0,2%. Объем промышленного производства в Штатах в августе увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем ожидали сокращения на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель сократился на 0,4%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,04%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 17 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду отмечается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, Китая и Гонконга подрастают на 0,1-1,4%, в то время как индексы Австралии и Южной Кореи снижаются на 0,7%.

В свою очередь мировые цены на нефть 17 сентября утром демонстрируют умеренное снижение после заметного роста накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,2%, до $68,32 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,22%, до $64,38 за баррель.