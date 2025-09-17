Потребительская уверенность в РФ в III квартале незначительно снизилась

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в III квартале 2025 года снизился до минус 9% с минус 8% во II квартале после минус 11% в I квартале, минус 9% в IV квартале 2024 года, минус 7% в III квартале, минус 6% во II квартале 2024 года (максимальный уровень с 2014 года), сообщил в среду Росстат (опрос был проведен с 1 по 10 августа).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в III квартале по сравнению со II кварталом опустился на 3 п.п. и достиг минус 3%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год в III квартале по сравнению со II кварталом снизился на 2 п.п. и составил минус 12%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в III квартале по сравнению со II кварталом сохранился на прежнем уровне и составил минус 3%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в III квартале по сравнению со II кварталом возрос на 1 п.п. и составил минус 7%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок возрос на 3 п.п. и составил минус 18% в III квартале.

Индекс благоприятности условий для сбережений в III квартале 2025 г. по сравнению со II кварталом 2025 г. сохранился на прежнем уровне и составил минус 20%.

Выборочное исследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 года. В нем принимают участие больше 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.