Microsoft арендует ИИ-мощности в Норвегии на пять лет за $6,2 млрд

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. арендует в Норвегии компьютерные мощности для ИИ на $6,2 млрд у британского оператора дата-центров Nscale и норвежской инвесткомпании Aker, сообщила Aker.

Доступ к мощностям в норвежском портовом городе Нарвик будет разворачиваться постепенно с 2026 года. Место выбрано благодаря его высокому гидроэнергетическому потенциалу и низкому локальному спросу на электроэнергию, отмечает Microsoft.

При этом Aker и Nscale продолжают в соответствии с планом развивать совместное предприятие. Ожидается, что оно будет официально сформировано в третьем квартале.