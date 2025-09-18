Якуб Янковски возглавит Inter IKEA Group с 1 января

Он пришел в компанию двадцать лет назад на должность ассистента Ингвара Кампрада

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Inter IKEA Group, глобальный франчайзер шведского бренда IKEA, анонсировал смену главного исполнительного директора.

Якуб Янковски вступит в должность CEO 1 января 2026 года. На этом посту он сменит Йона Абрахамссона Ринга, проработавшего пять лет. Ринг начинал карьеру в IKEA два десятилетия назад как ассистент основателя компании Ингвара Кампрада.

Янковски занимает должность директора IKEA Industry, производящей мебель для магазинов группы. Он работает в компании с 2001 года.

Ранее сообщалось, что Ingka Group, владелец и оператора большинства магазинов IKEA в мире, также сменила CEO. Эту должность впервые в истории компании займет не швед - компанию возглавит испанец Хувенсио Маэсту, сейчас занимающий пост заместителя гендиректора. Действующий CEO Йеспер Бродин останется в компании до конца февраля 2026 года, а затем станет советником IKEA Foundation.