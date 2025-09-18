Поиск

Якуб Янковски возглавит Inter IKEA Group с 1 января

Он пришел в компанию двадцать лет назад на должность ассистента Ингвара Кампрада

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Inter IKEA Group, глобальный франчайзер шведского бренда IKEA, анонсировал смену главного исполнительного директора.

Якуб Янковски вступит в должность CEO 1 января 2026 года. На этом посту он сменит Йона Абрахамссона Ринга, проработавшего пять лет. Ринг начинал карьеру в IKEA два десятилетия назад как ассистент основателя компании Ингвара Кампрада.

Янковски занимает должность директора IKEA Industry, производящей мебель для магазинов группы. Он работает в компании с 2001 года.

Ранее сообщалось, что Ingka Group, владелец и оператора большинства магазинов IKEA в мире, также сменила CEO. Эту должность впервые в истории компании займет не швед - компанию возглавит испанец Хувенсио Маэсту, сейчас занимающий пост заместителя гендиректора. Действующий CEO Йеспер Бродин останется в компании до конца февраля 2026 года, а затем станет советником IKEA Foundation.

IKEA Ingka IKEA Industry IKEA Foundation Inter IKEA Group Якуб Янковски Йеспер Бродин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Орден для миллиардера

Новости

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

Meta представила ИИ-очки с дисплеем и запустит их в продажу 30 сентября

Exxon ведет переговоры с РФ о возврате активов на $4,6 млрд, но не о новых инвестициях

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

Вывоз золота физлицами могут ограничить слитками 100 г

Силуанов встревожен "модой" у неэффективных компаний искать бюджетной помощи

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });