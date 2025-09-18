"Делимобиль" вернется к вопросу о выплате дивидендов по итогам 2026 года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" вернется к вопросу о выплате дивидендов по итогам 2026 года, так как сразу после периода активных инвестиций делать это было бы не совсем правильно, заявил "Интерфаксу" основатель и председатель совета директоров "Делимобиля" Винченцо Трани.

"Мы всегда будем придерживаться такого возврата к дивидендам, который будет учитывать финансовые показатели компании и не затормозит ее рост. Это будут дивиденды, которые позволят инвесторам получить выплаты, но сохранят возможность дальнейшего роста бизнеса. То есть фокус на рост, но дивиденды будут. Я сомневаюсь, что мы сможем выплатить дивиденды за 2025 год - это было бы не совсем правильно делать сразу после периода бурных инвестиций, но за 2026 год мы точно будем рассматривать возможность выплаты", - объяснил он.

По итогам I полугодия 2025 года "Делимобиль" отчитался о соотношении чистый долг/EBITDA в 6,4х. На показателе, в частности, базируется дивполитика компании, согласно которой при уровне чистый долг/EBITDA менее 3х она стремится направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО; если он выше - объем дивидендов рассчитывается с учетом текущих потребностей общества в финансировании устойчивого развития и макроэкономической ситуации.

С момента выхода на IPO в феврале 2024 года компания выплатила дивиденды один раз - за I полугодие 2024 года они составили 1 рубль на акцию. Дивиденды по итогам всего 2024 года не выплачивались (чистый долг/EBITDA за период составил 5,1x).

Сейчас компания прогнозирует чистый долг/EBITDA на 2025 год на уровне около 4x, хотя весной прогнозировала, что он составит ниже 3х.

Трани объяснил, что на показатель в том числе повлиял запуск с весны 2025 года тарифа "Навсегда". "Это не ключевой продукт (в отличие от традиционного каршеринга), но он позволяет нам продавать машины из автопарка, срок эксплуатации которых превысил 6 лет. Продукт предполагает долгосрочную аренду автомобиля с последующей возможностью выкупить его в собственность. Но по этой схеме мы все-таки не сразу получаем денежные средства за машину и снижаем чистый долг/EBITDA, а наращиваем этот показатель. Это и есть причина, по которой наш чистый долг/EBITDA на сегодняшний день достиг 6,4х", - сказал он.

За I полугодие компания продала около 600 машин по тарифу "Навсегда" и более 800 машин через сервис "Купимобиль". В июле - более 300 автомобилей по тарифу "Навсегда", через "Купимобиль" - более 320. Всего, с учетом тарифа "Навсегда", в 2025 году "Делимобиль" планирует продать 4-5 тыс. авто.

"Продукт (тариф "Навсегда" - ИФ) нам позволил реализовывать вовремя и по хорошей цене автомобили, удовлетворяя наши стратегические цели, в числе которых не только предоставление услуг каршеринга, но и предоставление других услуг, которые можно выстраивать вокруг core-бизнеса. То есть при необходимости в ликвидности мы можем не только выпускать новые облигации, но и можем реализовать крупную партию авто по тарифу "Навсегда", но все же это не такой выгодный инструмент", - объяснил Трани.

По его словам, компания не планирует корректировать дивполитику, несмотря на влияние нового тарифа на это соотношение: с одной стороны, со временем это влияние сгладится, а с другой - общая стратегия развития бизнеса остается прежней.

О стратегии

Весной в руководстве "Делимобиля" произошли перестановки. Помимо возвращения Трани в совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия" на позицию председателя, пост гендиректора компании занял выходец из "Азбуки вкуса" Владимир Садовин, который с декабря 2023 года входил в совет как независимый директор. Экс-СЕО Елена Бехтина, наоборот - перешла в совет директоров и возглавила комитет по стратегии при СД.

"Обычно в компаниях ключевые фигуры - это CEO -1; а у нас реально ключевые, кроме СЕО -1, это председатель совета директоров в моем лице как основателя, а также глава комитета по стратегии. Это помогает создать некую командную работу, в рамках которой решения принимает коллегиальный орган. Всего в совете директоров три комитета: по аудиту, по вознаграждениям и номинациям, по стратегии. Последний из них является основным драйвером формирования стратегии роста компании. То есть в нашем случае гендиректор будет консультироваться не только с основателем, а, в том числе, с комитетом по стратегии, на уровне которого как раз создается бизнес-миссия и бизнес-тренд в рамках созданной стратегии", - объяснил Трани.

"Делимобиль" позиционирует себя как федеральный каршеринг и на базе этого "ядра" развивает сопутствующие услуги, такие как техобслуживание машин, продажа автомобилей из своего парка, реклама (пока вклад дополнительных услуг в структуру выручки - до 10%).

В 2024 году - I полугодии 2025 года компания работала в активной инвестиционной фазе, наращивая автопарк и сеть собственных станций техобслуживания (СТО). Далее компания в своих материалах указывает на переход к стратегии "осторожной экспансии" и "эффективного роста".

По словам Трани, сейчас компания занимает около 40% на российском рынке каршеринга с точки зрения размера автопарка, который насчитывает 30,7 тыс. авто (в 2024 году компания нарастила автопарк на 19%, до 31,7 машин).

На май 2025 года сеть СТО объединяла 15 станций общей площадью 40 тыс. кв. м. Также у компании есть собственный распределительный центр автозапчастей и компонентов площадью 13 тыс. кв. м. За I полугодие 2025 года расходы на аренду и эксплуатацию операционной инфраструктуры составили 648 млн рублей против 187 млн рублей за I полугодие 2024 года.

Задачей комитета по стратегии являются поддержание курса принятой стратегии на фоне усиленного фокуса на эффективность. "Если до этого мы больше фокусировались на развитии бизнеса группы, а на расходную часть больше смотрели в параллельной плоскости, то теперь мы усилили фокус на эффективность. Потому что инвестиции в инфраструктуру, которые мы хотели делать, мы сделали и теперь хотим увидеть достижения эффективности этих инвестиций", - отметил Трани.

Также в задачах комитета - дальнейшее развитие каршеринга в регионах и ценовая политика.

В рамках текущей стратегии "Делимобиль" до конца 2025 года не планирует наращивание автопарка за счет собственных инвестиций и расширение сети СТО. Также компания не планирует дополнительные выпуски облигаций до конца года.

С этого года компания использует партнерскую модель для привлечения автомобилей в свой парк (партнеры получают часть прибыли от использования их авто в каршеринге "Делимобиля"). Трани добавил, что сейчас порядка 10% парка "Делимобиля" составляют партнерские машины.

В 2026 году компания планирует продать 6-8 тыс. автомобилей, часть из которых будут доступны в тарифе "Навсегда".

Окупаемость инвестиций в собственную инфраструктуру ожидается примерно за 2 года. Кроме того, эти инвестиции создали ситуацию, в результате которой компания получила чистый убыток в 1,9 млрд рублей по итогам I полугодия. Тем не менее, по словам основателя "Делимобиля", компания вернется к прибыли в краткосрочной перспективе.

Что касается более долгосрочных планов, то в течение следующих пяти лет "Делимобиль" нацелен на то, чтобы регионы обеспечивали 80% выручки от услуг каршеринга, пока же 50% выручки от каршеринга обеспечивает Москва.

Стратегические цели по запуску 3-5 новых городов ежегодно компания пока не меняет.

О потенциальных сделках

"Дальше будет видно. На дальнейшую стратегию будет, в том числе, влиять одна очень важная задача, которая перед нами стоит - это покупка другой каршеринговой компании, в этом направлении мы сейчас активно смотрим", - рассказал Трани.

По его словам, сделки пока нет; обсуждение длится несколько месяцев - то есть переговоры находятся на начальном этапе.

"Это предметный разговор, но договоренностей нет. И, если быть откровенным, у нас идут разные разговоры с разными контрагентами. Не надо забывать, что наша стратегия предусматривает развитие в регионах, мы всегда верили в нее и продолжаем верить. И мнение, что у нас всего четыре каршеринговые компании неверное. Это в Москве четыре каршеринговые компании, а в регионах - больше. То есть мы рассматриваем возможность покупки и компании из "четверки", и компании, которая работает в регионах", - подчеркнул он.

Говоря о потенциальных источниках финансирования сделок, Трани указал на потенциальную возможность предоставления средств через компанию-владельца ПАО "Каршеринг Руссия".

"Когда будут договоренности о сделках, тогда будет выработана и схема финансирования. Но в целом у нас есть возможности их финансирования. Не надо забывать, что учредители поддерживают развитие "Делимобиля". И если вы посмотрите на баланс ООО "Делимобиль Холдинг", которое выступает акционером ПАО "Каршеринг Руссия", вы там заметите очень большой объем финансов. Моя точка зрения: если акционер должен помогать, чтобы обеспечить рост - он помогает. Поэтому мы готовы, в том числе, обеспечить рост за счет покупки компании, но готовы и обсудить возможность некоего слияния, по итогам которого мы бы остались в лидерах. Мы, как учредители, готовы оказать помощь для покупки дополнительной каршеринговой компании, и я думаю, что сейчас правильный момент для M&A", - заявил он.

Названия потенциальных компаний для приобретения Трани не раскрыл, не рассказал он и о том, как сделки, в случае их совершения, могут повлиять на рыночную долю "Делимобиля".

При этом "Делимобиль" и лично Трани не видят интереса к участию в pre-IPO каршерингового сервиса BelkaCar, хотя соответствующее предложение поступало. "Да, мы получили предложение. Но для себя и "Делимобиля" мне представляется интереснее покупка или слияние на определенных условиях. И мы не видим интерес к участию в pre-IPO", - сказал он.

Об итальянском подходе к бизнесу

Основатель "Делимобиля", который косвенно владеет долей в 53,25% (данные из проспекта к выпуску облигаций, опубликованном в июле 2025 года), продавать бизнес не планирует.

"Если вы посмотрите на основателей итальянских компаний - вы очень редко увидите, какого-то основателя, который продал свой бизнес. Также редко вы увидите основателей, которые работают с кем-то в равном партнерстве внутри компании, которую создал. Почему так? Потому что бизнес для нас - это семья. Мы управляем этим бизнесом, как будто это ребенок, и члены нашей команды являются для нас уже членами семьи. Поэтому смотрю на "Делимобиль" как на своего ребенка, на своих коллег - как на часть семьи. У меня нет других детей, кроме своего бизнеса. Это очень важно для понимания психологии, которая за этим стоит. Именно поэтому нет планов по продаже "Делимобиля"", - объясняет Трани свой подход к ведению бизнеса.

Тем не менее, если в какой-то момент появится потенциальный партнер, сотрудничество с которым приведет к кратному росту бизнеса, то Трани допускает готовность работы с ним. Однако на сегодняшний день он не видит на рынке потенциального партнера с достаточным опытом.

"Вопрос в другом, что хорошо для компании. Если в какой-то определенный момент - через сотрудничество или слияние или иные форматы - компания может стать объективно в 6-7 раз больше, потому что (потенциальный - ИФ) партнер способен дать что-то, чего не могу я, тогда подобный шаг будет иметь смысл, отдать часть доли, чтобы компания "выстрелила". На сегодняшний день я вижу, что компания может продолжать рост сопоставимо с тем, как как она делала на протяжении всего этого времени со мной, и на сегодняшний день нет другого (потенциального - ИФ) акционера, который мог бы сделать так, чтобы компания развивалась быстрее. Потому что нет опыта. Я открыл рынок каршеринга в России, я погружен в него с самого начала, знаю сложности, плюсы и минусы. Поэтому я считаю, что максимальную value в этой компании могу дать я как акционер. Именно по этой причине я не планирую как раз уходить из состава акционеров. Но если появится акционер, который на самом деле докажет, что благодаря ему компания способна вырасти в 6-8 раз, я был бы готов с ним работать", - заявил основатель "Делимобиля".

Рассуждая о пороговом значении, ниже которого Трани не готов сокращать свою долю в "Делимобиле", он заметил: "Честно говоря, мне настолько неприятно думать об этом, что я ответил бы, что мне не хочется даже на 0,1% долю сокращать. И именно поэтому мы выходили на IPO с маленькой долей (free float составил 9% - ИФ). Сейчас мы не планируем расширять состав акционеров, компания может развиваться сама. Поэтому, скажем так, кроме экстренных предложений, которые могут быть действительно очень-очень-очень полезны... Думаю, я как Джорджио Армани, буду умирать на работе в этой компании, в этом офисе".

О регулировании

В рамках раскрытия полугодовых финпоказателей топ-менеджмент "Делимобиля" оценил негативный эффект от геолокационных проблем на уровне до 10% от выручки. В целом проблемы с геолокацией и мобильным интернетом наблюдаются с 2022 года, однако за последние 1-2 месяца они усугубились, объясняли в "Делимобиле" в августе. Это приводит к тому, что пользователи не могут найти автомобиль в соответствии с локацией, указанной в приложении; с другой стороны механики не всегда могут оперативно найти машину для ее обслуживания.

Трани сообщил, что компания обратилась с просьбой включить ее в перечень сайтов, которые продолжат работу при ограничениях интернета. Тем не менее, в целом компания не ожидает "улучшения ситуации с геолокацией до конца 2025 года" (хотя очень надеется), и разрабатывает собственные решения для улучшения определения машин и их местоположения (при помощи фотографий).

Что касается введенной с 1 сентября верификации пользователей каршеринга в Москве через портал "Мос.ру", то Трани подобные ограничения воспринимает как инструмент "очищения" рынка.

"Я на различные ограничения смотрю с высокой долей оптимизма, потому что они "очищают" рынок. Есть разные виды клиентов и разные проблемы, которые могут создавать клиенты. "Мос.ру" - хорошая система, которая увеличивает диджитализацию города и способна обеспечить определенный уровень безопасности, который способен сократить расходы каршеринговых компаний. Поэтому на это решение я смотрю не пессимистично. Работа по "Мос.ру" ведется в партнерстве с городом, мы двигаемся в одной траектории, знаем заранее в каком направлении идет это движение - за такие отношения мы городу очень признательны. Пока это нововведение не повлияло на наши показатели", - объясняет он.

Однако с учетом того, что каршеринговый бизнес развивается не только в Москве, но и в других регионах России, важно обеспечить клиенту "свободу бесшовного перемещения между городами и доступ к каршеринговому авто, как альтернативному средству передвижения между городами", добавил он.

"У нас действуют тарифы для перемещения на каршеринге "Делимобиля" между городами. Поэтому разница в правилах Москвы и других городов в этом срезе создает для нас проблему. Это не только вопросы идентификации, но и разница в оплате парковок. Мы бы очень хотели, например, чтобы клиент из Москвы мог завершить поездку в Туле и наоборот. Но, к сожалению, разные правила эту возможность ограничивают. Думаю, со временем в этом направлении произойдут изменения, мы вернемся к фокусу на межгородские передвижения, в том числе туристов, которые могут не быть зарегистрированы в "Мос.ру", через упрощенный процесс", - надеется Трани.

"Делимобиль" запущен в 2015 году и сейчас представлен в 16 городах России. В I полугодии 2025 года выручка "Делимобиля" увеличилась на 16% - до 14,7 млрд рублей. EBITDA составила 1,9 млрд рублей, сократившись на 34%; рентабельность EBITDA составила 13% против 23% в 2024 году.