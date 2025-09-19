Поиск

"Ъ" сообщил о планах Сбера выкупить долю АФК "Система" в производителе микроэлектроники "Элемент"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сбер ведет переговоры с ПАО АФК "Система" о выкупе доли корпорации в производителе микроэлектроники ГК "Элемент", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сделка может быть закрыта в ближайшее время.

В АФК "Система" и Сбере от комментариев газете отказались, в "Элементе" на запрос не ответили.

"Сбер после покупки "Аквариуса" вместе с S8 Capital думает, как консолидировать рынок микроэлектроники, построить крупного игрока", - пояснил собеседник газеты на банковском рынке. Как сообщалось, доли одного из крупнейших производителей компьютерной техники "Аквариус" были заложены в Сбере, а затем контроль в компании был продан S8 Capital.

В свою очередь "Системе" сделка позволит снизить долговую нагрузку.

ГК "Элемент" образована в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники. Группа объединяет более 30 активов, включая крупнейшего производителя чипов в РФ – "Микрон".

В мае 2024 года "Элемент" провел IPO на СПБ бирже, позже получил вторичный листинг на Мосбирже.

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин с 2022 года отслеживает тенденцию перехода россиян на отечественный алкоголь

