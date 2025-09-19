Дефицит британского бюджета в августе подскочил до 18 млрд фунтов, максимума с 2020г

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания в августе зафиксировала дефицит бюджета в размере 18 млрд фунтов стерлингов ($24,3 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель увеличился на 3,5 млрд фунтов по сравнению с августом прошлого года и оказался максимальным для этого месяца за пять лет.

Экономисты в среднем ожидали дефицита в размере 12,75 млрд фунтов.

С начала текущего финансового года, то есть в апреле-августе, дефицит бюджета составил 83,8 млрд фунтов. Это на 16,2 млрд фунтов больше, чем за тот же период прошлого года, и также является максимумом с 2020 года.

Доходы бюджета в августе выросли на 4,8 млрд фунтов, до 93,2 млрд фунтов, тогда как расходы увеличились на 8,4 млрд фунтов, до 111,1 млрд фунтов. В том числе расходы на выплату процентов по госдолгу выросли на 1,9 млрд фунтов, до 8,4 млрд фунтов.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец августа составлял около 96,4% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится вблизи рекордного с начала 1960-х годов уровня.