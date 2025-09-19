Поиск

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 0,42%, на Аи-92 – на 1,26% за неделю

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,42% до 78 550 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,26% до 73 430 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

15.09.202516.09.2025% к пр. д.17.09.2025% к пр. д.18.09.2025% к пр. д.19.09.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-9578218785990,4978342-0,33783910,06785500,20,42
Регуляр-9272518736321,54736710,0573660-0,0173430-0,311,26
ДТ-летнее66336669530,93674510,74681851,09687880,883,7
Мазут топочный26257273454,14281883,08289612,74300543,7714,46
Авиатопливо71983722210,33730361,13731070,1732150,151,71
СУГ16458167651,87173073,2316950-2,06171731,324,34

Цены приведены по национальному индексу

