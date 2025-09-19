Биржевые цены на Аи-95 выросли на 0,42%, на Аи-92 – на 1,26% за неделю
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,42% до 78 550 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,26% до 73 430 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|15.09.2025
|16.09.2025
|% к пр. д.
|17.09.2025
|% к пр. д.
|18.09.2025
|% к пр. д.
|19.09.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|78218
|78599
|0,49
|78342
|-0,33
|78391
|0,06
|78550
|0,2
|0,42
|Регуляр-92
|72518
|73632
|1,54
|73671
|0,05
|73660
|-0,01
|73430
|-0,31
|1,26
|ДТ-летнее
|66336
|66953
|0,93
|67451
|0,74
|68185
|1,09
|68788
|0,88
|3,7
|Мазут топочный
|26257
|27345
|4,14
|28188
|3,08
|28961
|2,74
|30054
|3,77
|14,46
|Авиатопливо
|71983
|72221
|0,33
|73036
|1,13
|73107
|0,1
|73215
|0,15
|1,71
|СУГ
|16458
|16765
|1,87
|17307
|3,23
|16950
|-2,06
|17173
|1,32
|4,34
Цены приведены по национальному индексу