Биржевые цены на Аи-95 выросли на 0,42%, на Аи-92 – на 1,26% за неделю

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,42% до 78 550 руб./т, на Регуляр-92 – на 1,26% до 73 430 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

15.09.2025 16.09.2025 % к пр. д. 17.09.2025 % к пр. д. 18.09.2025 % к пр. д. 19.09.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 78218 78599 0,49 78342 -0,33 78391 0,06 78550 0,2 0,42 Регуляр-92 72518 73632 1,54 73671 0,05 73660 -0,01 73430 -0,31 1,26 ДТ-летнее 66336 66953 0,93 67451 0,74 68185 1,09 68788 0,88 3,7 Мазут топочный 26257 27345 4,14 28188 3,08 28961 2,74 30054 3,77 14,46 Авиатопливо 71983 72221 0,33 73036 1,13 73107 0,1 73215 0,15 1,71 СУГ 16458 16765 1,87 17307 3,23 16950 -2,06 17173 1,32 4,34

Цены приведены по национальному индексу