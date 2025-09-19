Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Производство автомобилей на бывшем заводе японской Toyota в Петербурге планируется перезапустить в 2026 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Кирилла Полякова.

"В настоящее время ведется работа с партнером из дружественной страны по возобновлению выпуска автомобилей", - отметили в пресс-службе.

"Коммерсантъ" в январе 2024 года сообщал, что Aurus может наладить сборку люксовых автомобилей на мощностях бывшего петербургского завода Toyota, которым НАМИ владеет через ООО "Шушары-Авто". Такие планы журналистам позже подтверждал бывший на тот момент главой Минпромторга Денис Мантуров, ныне - первый вице-премьер. Он говорил, что Aurus хочет наладить производство в Петербурге "совместно с индустриальными зарубежными партнерами".

В ноябре 2024 года замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Алексей Яковлев сообщал, что Aurus отложил запуск производства на мощностях бывшего завода Toyota в Петербурге, не уточнив новые сроки запуска.