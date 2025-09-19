Центробанки России и Белоруссии создадут совместную надзорную коллегию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Центробанки России и Белоруссии подписали положение о совместной надзорной коллегии, предусмотренное ранее заключенным двусторонним соглашением о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Белоруссии после прошедшего в Уфе очередного заседания межбанковского совета центробанков.

Стороны также обсуждали развитие рынка цифровых финансовых активов и внедрение цифровых валют, отмечается в сообщении.

Следующее, 63-е, заседание межбанковского валютного совета состоится в I полугодии 2026 года в Белоруссии.