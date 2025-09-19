Поиск

Paramount Skydance может оценить Warner Bros. Discovery в сумму до $59,4 млрд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Paramount Skydance в рамках готовящегося предложения о покупке может оценить Warner Bros. Discovery в $22-24 за акцию, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Таким образом, Warner Bros. может быть оценена в сумму до $59,4 млрд.

При этом ценовой диапазон основан на догадках, а заявка может быть подана позднее, чем ожидалось, отмечает CNBC.

На прошлой неделе телеканал сообщал, что Paramount Skydance готовит крупное денежное предложение о покупке Warner Bros.

Сделка может быть оплачена на 70-80% денежными средствами при поддержке в том числе со стороны Ларри Эллисона - сооснователя Oracle и отца главы Paramount Skydance Дэвида Эллисона. Остальное может быть оплачено акциями.

Warner Bros. недавно заявила о планах отделить глобальный сегмент телесетей от стриминга и кинопроизводства. Подача заявки Paramount Skydance может помешать этим планам, пишет телеканал.

Акции Warner Bros. на торгах в пятницу дорожают на 1,4%, до $18,97 за штуку.

