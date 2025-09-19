Совокупная выручка российских IT-стартапов выросла в 2024 году на 39%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Совокупная выручка российских IT-стартапов (около 4 тысяч компаний) выросла в 2024 году на 39% до приблизительно 300 млрд рублей, говорится в исследовании DGCompass IT-холдинга Т1.

"Рынок стартапов растет за счет отдельных отраслей, где уже создаются и внедряются решения на базе современных технологий, - сказал заместитель гендиректора Т1 и управляющий директор компании НОТА (входит в холдинг - ИФ) Кирилл Булгаков. - В других сферах стартапы пока сосредоточены на доработке продуктов, запущенных до 2022 года".

По данным исследователей, в 2024 году выросла не только выручка, но и чистая прибыль - на 26,5%, до 35 млрд рублей. С возрастом стартапа его маржинальность резко сокращается. Так, у стартапов в возрасте одного года средняя маржинальность составляет около 30%. В дальнейшем этот показатель снижается до приблизительно 6% (4-5 лет).

В топ-6 отраслей по средней выручке стартапов вошли информационная безопасность (134 млн рублей), ПО для бизнеса (129 млн рублей), страхование (126 млн рублей), финуслуги (125 млн рублей), реклама и маркетинг (121 млн рублей), образование (109 млн рублей).

"ПО для бизнеса, промышленность, здравоохранение - отрасли-лидеры по числу стартапов (на их долю приходится, соответственно, 20%, 13% и 12% от общего числа стартапов - ИФ), - говорится в исследовании. - Они имеют наибольшую популярность за счет появления и внедрения новых технологий (искусственный интеллект, интернет вещей и др.) и снижения конкуренции на рынке".

В сегменте ПО для бизнеса исследователи насчитали 587 стартапов, общая выручка которых за 2024 год составила 76,1 млрд рублей. У 22,6% стартапов из этого сегмента в 2024 году выручка сократилась, а у 18,4% оказалась нулевой. В целом, успешность (выручка выросла по сравнению с 2023 годом, чистая прибыль - положительная) стартапов в этом сегменте колеблется на уровне 40-60%.

Чуть более 50% этих компаний занимаются разработкой решений для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов (20% от общего числа стартапов, работающих в этом сегменте), различных информсистем (в том числе, ERP и CRM - 14%), ИИ-сервисов и систем (9%), визуализации и анализа данных (8%).

"Около 14% стартапов (из ниши ERP и CRM - ИФ) создают узкоспециализированные платформы для автоматизации управления в конкретных отраслях (ритейл, строительство, логистика), - говорится в исследовании. - Рост выручки в этом сегменте - 43%".

Также исследователи отмечают, что в нише решений для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов 20% стартапов отрасли разрабатывают решения для автоматизации рутинных операций с использованием технологий ИИ и машинного обучения. Здесь рост выручки составил 63%.

"Визуализация и анализ данных - одна из популярных ниш для стартапов в сфере "ПО для бизнеса", - считают исследователи. - Около 8% стартапов специализируются на обработке как структурированных, так и неструктурированных данных. Выручка этой ниши за 2024 год выросла на 33%".

В сегменте промышленности насчитывается 373 стартапа с выручкой 28,7 млрд рублей. Здесь более 26% компаний показали снижение выручки в 2024 году, а 32,4% оказались с нулевой выручкой. Соответственно успешность стартапов (за исключением ниш автоматизация и цифровизация производств - 59%, аддитивные технологии - 67%) колеблется в среднем на уровне 30-40%.

"Прирост выручки в этом сегменте в 2024 году составил 14%, что на 33% ниже среднего значения по всем отраслям, - отмечается в исследовании. - Показатель рентабельности продаж за 2024 год составил 17%".

При этом эксперты отмечают, что в нише аддитивное производство работают около 4% стартапов (решения для 3D-печати и создания новых материалов). Их выручка за 2024 год выросла на 150%. Также указывается на рост выручки на 24% в нише станкостроения и обрабатывающего оборудования. Здесь около 3% стартапов занимаются разработкой высокоточных станков и оборудования для обработки металлов, пластмасс и других материалов.

По данным исследователей, в сегменте здравоохранения представлены 334 стартапа с общей выручкой за 2024 год в 16,12 млрд рублей. Из них по итогам прошлого года 25,7% указали на снижение выручки, а 43% завершили год с нулевым показателем. Соответственно средняя успешность стартапов в этом сегменте составляет 20-30%.

"Около 8% стартапов работают над автоматизацией медицинских процессов, включая разработку информационных систем для клиник, цифровых платформ для управления данными пациентов и интеграционных решений для лабораторий, - говорится в исследовании. - Выручка в этой нише выросла на 43% в 2024 году, при этом ряд проектов демонстрирует высокую рентабельность продаж".

Также высокий рост выручки исследователи отметили в нише психологической поддержки, в которой работают около 9% стартапов сегмента. Они занимаются разработкой решений для онлайн-консультаций с психологами, мобильных приложений для управления стрессом и платформ для подбора специалистов. Выручка этой ниши за 2024 год выросла на 34%.

В сегменте информационной безопасности эксперты насчитали 78 стартапов, общая выручка которых за прошлый год составила 11 млрд рублей. В этом сегменте 24,1% стартапов отчитались о снижении выручки по итогам прошлого года и столько же - о нулевой выручке. При этом успешность стартапов сильно разнится в зависимости от ниши - от 0% в нише выявление и предотвращение дипфейков и 17% в нише кастомизированной разработки в области кибербезопасности до 100% в симуляции кибератак и обучении мерам противодействия.

"Стартапы отрасли "Кибербезопасность" показали прирост выручки 49% в 2024 году, что всего на 2% больше среднего значения по всем отраслям, - говорится в исследовании. - Отрасль входит в топ-3 по показателю рентабельности продаж за 2024 год, который составил 37%, что на 28% превышает среднее значение по всем исследуемым отраслям".

Исследование DGCompass охватывает более 4 тыс. российских стартапов из базы Агентства инноваций города Москвы, занимающихся разработкой ИТ-решений и технологий для 32 отраслей. При этом к стартапам исследователи относят компании не старше пяти лет, с численностью сотрудников до 150 человек, рыночной стоимостью не более 25 млрд руб. и совокупной выручкой конкретного проекта за 2024 год не выше 2,5 млрд руб.

Одним из результатов стало создание подобия квадранта Gartner (Magic Quadrant - графическое отображение ситуации на рынке) с четырьмя полями: "Поляна единорогов" (высокие финансовые и технологические показатели), "Трюфельный лес" (стабильная доходность, но невысокая инновационность, "Вулкан технологий" (перспективные технологически, но требующие инвестиций) и "Пустыня" (низкая доходность и слабая технологичность).