Структура ГК "Элемент" купила 51% в казанском производителе промышленных роботов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Структура ГК "Элемент" – "Корпорация Роботов" – приобрела 51% акций российского разработчика и производителя промышленных роботов "Эйдос Робототехника" (Казань), пишет РБК со ссылкой на представителя "Элемента".

Сумму сделки в компании не раскрыли.

Как пишет издание, "Элемент" рассчитывает, что "Эйдос Робототехника" станет ключевым активом в разработке и внедрении промышленных роботов-манипуляторов и коллаборативных (управляемых человеком) роботов внутри группы. "Эйдос Робототехника" внедряет свои разработки в "КАМАЗ", "Сибур", "Газпром нефть" и другие компании.

По словам гендиректора "Эйдос Робототехники" Антона Сурьянинова, которые приводит издание, после входа в капитал структуры "Элемента" производитель рассчитывает увеличить выручку в 2,5 раза и выйти на новые рынки.

В начале 2025 года "Элемент" заявил о планах развивать направление робототехники. В июле "Ведомости" сообщали, что "Корпорация Роботов" приобрела 51% акций разработчика человекоподобных роботов "Андроидная техника".

ГК "Элемент" образована в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники. Группа объединяет более 30 активов, включая крупнейшего производителя чипов в РФ – "Микрон".

В мае 2024 года "Элемент" провел IPO на СПБ бирже, позже получил вторичный листинг на Мосбирже.