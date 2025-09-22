"М.Видео" предлагает акционерам утвердить допэмиссию на 15 млрд рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "М.Видео" предложило акционерам увеличить уставный капитал ритейлера на 15 млрд рублей путем размещения 1,5 млрд обыкновенных акций по открытой подписке номиналом 10 рублей, говорится в материалах к повестке внеочередного собрания акционеров.

Собрание пройдет 13 октября.

Цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет установлена советом директоров и определена не позднее даты начала размещения акций.

Также акционерам предлагается отказаться от допэмиссии бумаг по закрытой подписке и утвердить объем объявленных акций "М.Видео" в размере до 2 млрд штук.

Уставный капитал компании в настоящий момент составляет 1,797 млрд рублей, он разделен на 179,77 млн акций стоимостью 10 рублей. Таким образом, в случае одобрения акционерами уставный капитал в результате допэмиссии может быть увеличен в 9,3 раза.

"Компания внимательно оценивает состояние фондового рынка и рассматривает различные возможности для финансирования. Формат открытой допэмиссии позволит иметь гибкость в выборе оптимальных форматов финансирования компании. При этом все действующие акционеры смогут воспользоваться в соответствии с законом преимущественным правом и в том числе завершить процесс докапитализации компании на 30 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в "М.Видео".

Допэмиссия по закрытой подписке была утверждена акционерами в конце июня 2025 года. При этом в мае 2025 года, спустя год после анонса, компания отказалась от допэмиссии акций по открытой подписке.

Ранее "М.Видео" сообщило о получении 30 млрд рублей от акционеров для реализации новой стратегии до 2027 года. После этого компания приступила к работе над допэмиссией акций по закрытой подписке, которая позволила бы акционерам, предоставившим средства, получить её бумаги. В августе ЦБ РФ зарегистрировал дополнительный выпуск акций ПАО "М.Видео", а завершить размещение планировалось в III квартале.

"М.Видео-Эльдорадо" – один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже.