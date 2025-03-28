ЕС готов инвестировать более 10 млрд евро в развитие Транскаспийского коридора

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Европейские и международные финансовые учреждения готовы вложить более 10 млрд евро в развитие Транскаспийского транспортного коридора, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции в Ашхабаде, сообщает Turkmenportal.com.

"Развитие Транскаспийского транспортного коридора является крупным текущим проектом. Европейские и международные финансовые учреждения готовы инвестировать более 10 млрд евро в этот проект", - заявила Каллас в ходе пресс-конференции, посвященной 20-й встрече министров Европейского союза и стран Центральной Азии, прошедшей 27 марта в Ашхабаде.

Каллас подчеркнула растущее стремление к сотрудничеству между ЕС и странами Центральной Азии.

По ее словам, Евросоюз планирует расширять взаимодействие по различным направлениям.

Особый акцент Каллас сделала на развитии молодежных обменов и укреплении контактов в бизнесе и в академических кругах.